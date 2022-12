Juntos há quase 10 anos, Casimiro Miguel se casou com Anna Beatriz Lima na noite desta segunda-feira (19/12), em cerimônia luxuosa na Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Sé, no Rio de Janeiro. O casamento era para ter acontecido em novembro, mas foi adiado após o streamer testar positivo para a Covid-19.

No Twitter, onde o evento está entre os assuntos mais comentados, Casimiro publicou uma fotografia ao lado da amada e escreveu: “Eu casei”.

Entre os convidados do evento estão o diretor do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Marcio Esquilo, apresentadores e jornalistas do SBT Sports Rio, além de todos os que trabalharam com ele desde quando era anônimo.

Após a cerimônia religiosa, os recém casados e convidados foram para festa de comemoração. Com decoração impecável, flores brancas e rosas, drinks sofisticados, pista de dança e show da cantora Vanessa da Mata todos se divertiram.

Para a ocasião, o streamer escolheu um clássico terno preto com uma camisa branca. Já a noiva optou por um vestido rendado confeccionado pela estilista Carol Hungria.

Veja fotos da cerimônia:

pic.twitter.com/uuRN1z0ykZ

— caze (@Casimiro) December 19, 2022

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

The post Casimiro se casa com Anna Beatriz em cerimônia luxuosa no RJ first appeared on Metrópoles.