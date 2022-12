CDL realiza sorteio extra da campanha Natal do Bem 2022

Durante a tarde desta quinta-feira (22) de dezembro, foi realizado o sorteio com os prêmios extras da “Campanha de Natal do Bem 2022” promovido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Itamaraju.

O sorteio ocorreu no auditório do CDL, localizado na rua Cinco de Outubro, 207, centro baixo de Itamaraju. Sendo coordenado pelo secretário executivo, Jonil Ferreira, transmitido online no perfil social do Instagram @CDLitamaraju.

Durante a transmissão foram realizado o sorteio de 11 prêmios, onde 10 deles foram vale compras com valor de R$ 100,00 (cem reais). As regras para participar do sorteio foram reforçados pela equipe. Além de destacar que o prêmio final da campanha será realizado o próximo dia 05 de janeiro de 2023. Também numa transmissão no @CDLItamaraju.

Abaixo segue a lista dos ganhadores do Sorteio de prêmios extras:

01 – José Alfredo Jesus – Kinka e Bimba

02 – Gabriela Rodrigues – Comprou na MEGA MODA

03 – Genuvieny Gave – Super atacarejo

04 – José Carlos Ramos dos Santos – Skala modas

05 – Alexandrina Maria de Sousa – Sipolatti

06 – Lucicloves Ribeiro – Construmais

07 – Anna Terra de A. Lima – Felica

08 – Alexandre Neto – Frango Nosso

09 – Silvan Pereira Pinto – Sacolão Bahia

10 – Railda P. Pinto – Supermecado das carnes

11 – Priscila da Silva Brito – Elegância dos Calçados (prêmio da SUCAL)