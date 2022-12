Ceia de Natal está 11% mais cara do que ano passado, diz Procon-SP

Na hora de comprar os itens para a ceia de natal ou de ano novo, o consumidor deve ficar atento. De acordo com pesquisa do Procon publicada nesta quarta-feira (14), alguns produtos podem apresentar diferença nos preços de até 76,5%.

É o caso do panetone de chocolate de 750g, um dos mais procurados, o produto pode ser encontrado por R$ 61,59 ou por R$ 39,99, dependendo do estabelecimento.

Já a lentilha cozida em caixa, foi encontrada por R$ 5,49 em um supermercado e por R$ 9,59 em outro.

De acordo com o Procon, os itens da ceia de natal este ano estão 11,08% mais caros em relação ao ano passado. O instituto pesquisou este ano sete redes de supermercados.

Por isso, o Procon-SP orienta o consumidor a planejar o cardápio das ceias com antecedência e evitar compras por impulso. Outra dica é, se possível, fazer pesquisa prévia em mercados antes de ir às compras. E, caso o consumidor resolva comprar pela internet, a orientação é verificar antes no site do procon se a loja online é confiável.

