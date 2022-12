Cerca de 170 mil pessoas conseguiram quitar as dívidas com a Caixa

Aproximadamente 170 mil pessoas conseguiram quitar as dívidas com a Caixa Econômica Federal até a última sexta-feira (23). O montante renegociado na campanha Você no Azul já chega a R$ 1,5 bilhão, o equivalente a meio bilhão acima do esperado pelo banco.

A iniciativa existe desde 2017 e oferece até 90% de descontos. Mais de 4 milhões de pessoas e quase quatrocentas mil empresas podem participar.

Segundo o vice-presidente da Rede de Varejo da Caixa, Júlio Volp, a maior parte das dívidas são de pequeno valor. Cerca de 80% podem ser liquidadas com até MIL reais.

A campanha Você no Azul segue até o dia 29 deste mês.

Para renegociar ou procurar informações, o interessado pode acessar o site caixa.gov.br/vocenoazul e outros canais digitais do banco, como aplicativos, Whatspp e redes sociais.

O atendimento presencial é feito nas lotéricas e agências e conta com um caminhão-agência específico para a campanha. Esta semana, a unidade móvel está na cidade do Rio de Janeiro.

Economia Brasília Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional Caixa Dívidas 83:00