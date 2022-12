Chef da ‘carne de ouro’ festeja com Seleção Argentina e segura taça da Copa

O chef Nusret Gokçe, que serviu pedaços de carne cobertos com ouro para jogadores da Seleção Brasileira no Mundial, também tirou onda com a Copa do Mundo após a vitória da Argentina sobre a França, neste domingo (18).

Gokçe, ou Salt Bae, como é conhecido, posou para fotos no gramado ao lado dos jogadores argentinos e pegou nas mãos a Copa, que estava com o atacante Di María.

De acordo com as regras da Fifa, a Copa do Mundo só pode passar pelas mãos de campeões, ex-campeões ou chefes de estado.

Salt Bae entrou no centro das atenções da Copa do Mundo depois de servir a carne com ouro para jogadores das seleções do Brasil e da Espanha, gerando críticas.

O pentacampeão Ronaldo, que estava com os jogadores da Seleção Brasileira no encontro com o chef, rebateu as críticas dizendo que “não havia nada de errado”.