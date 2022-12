Chefe do Xbox quer trazer Call of Duty para Nintendo Switch

A Microsoft fez um grande anúncio sobre nós hoje cedo em relação à Nintendo, confirmando que um compromisso de 10 anos veria Call of Duty chegando a essa plataforma – contanto que a empresa tenha sucesso em adquirir a Activision Blizzard.

O chefe do Xbox, Phil Spencer, revelou um pouco mais sobre como isso funcionaria em uma nova entrevista ao The Washington Post, explicando que “demoraria um pouco” para o desenvolvimento começar na nova plataforma, especialmente se demorar até Junho de 2023 para a aquisição passar por:

“Você pode imaginar se [o negócio] fosse fechado naquela data, começar a fazer o trabalho de desenvolvimento para que isso acontecesse provavelmente levaria um pouco de tempo… Assim que entrarmos no ritmo disso, nosso plano seria que quando [ um jogo Call of Duty] lança no PlayStation, Xbox e PC, que também estaria disponível na Nintendo ao mesmo tempo.

Phil Spencer foi questionado sobre o quão bem Call of Duty poderia rodar em um console Nintendo, e embora ele tenha admitido que é um cenário diferente comparado a algo como Minecraft, há muita experiência nos bastidores para fazer isso acontecer:

“Minecraft e Call of Duty são jogos diferentes. Mas de como você coloca os jogos na Nintendo, como você dirige uma equipe de desenvolvimento que tem como alvo várias plataformas, essa é a experiência que temos.”

Em uma entrevista separada com o The New York Times, Phil Spencer admitiu que há “definitivamente trabalho” a ser feito para fazer Call of Duty rodar de forma eficiente na plataforma da Nintendo, mas mesmo assim ele claramente parece confiante de que isso pode ser alcançado.

Não é só a Nintendo que tem beneficiado do “compromisso de 10 anos” da Microsoft, pois a plataforma Steam para PC também está a usufruir da mesma oferta. Até a Sony recebeu o mesmo acordo para o PlayStation , mas, de acordo com a Microsoft, ainda não houve resposta da empresa.