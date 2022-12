Chorando, jornalista defende Marcius Melhem e acusa atrizes de conluio

O colunista Ricardo Feltrin, do UOL, publicou um vídeo nas redes sociais nesse domingo (4/12), expondo seus motivos para acreditar na inocência de Marcius Melhem, que é acusado de assédio sexual por um grupo de funcionárias da Globo. Durante o relato de 35 minutos, o jornalista chorou e disse que chegou a vomitar lendo trechos do processo. “Tive nojo de mim”, declarou.

Sem entrar em dá detalhes sobre os elementos que provariam a inocência do ex-diretor de humor da Globo, Feltrin diz que acreditou na culpa de Melhem quando o caso veio à tona. A mudança de opinião teria ocorrido quando ele acessou o processo completo e as mensagens trocadas entre Melhem e as funcionárias.

“Quando eu começo a ler isso, gente… Primeiro as mensagens da Dani Calabresa, aquela intimidade, aquele carinho que ela tinha. Depois começo ler as mensagens da atriz número dois, mensagens que ela trocou com Marcius Melhem por três anos, né? Sendo um ano e três meses de namoro”, conta o repórter, que foi criticado por divulgar conteúdo de mensagens que estão no processo.

“A primeira coisa que eu tive foi nojo de mim, como jornalista. Desculpa, é muito difícil falar sobre isso [enxuga os olhos]. Fiquei com nojo de mim porque como eu posso ter escrito, destruído uma pessoa publicamente com a minha pena? Sendo que eu não conhecia essa pessoa, sendo que eu não conhecia o caso, eu tive nojo de mim”, desabafou.

“Depois eu vomitei de ódio de me sentir enganado. De perceber que essas mulheres tinham usado uma trama, que eu vou descobrir depois: Dani Calabresa, ódio profissional; atriz número dois, ódio passional (tinha acabado de ser dispensada pelo Melhem bem na hora que a Calabresa vai fazer a denúncia de assédio moral); e uma atriz número três tinha ódio familiar do Melhem, inclusive tratava ele por termos racistas havia anos”, dispara Feltrin.

