Cleber Machado se constrange com lesão de jogador na Copa: “Mão na…”

Um lance na partida entre Japão e Croácia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, constrangeu Cleber Machado durante a transmissão da Globo, nesta segunda-feira (5/12). O narrador ficou sem palavras após uma falta sofrida pelo zagueiro croata Gvardiol.

O jogador apareceu segurando o pênis com as mãos, deixando Cleber Machado preocupado. Afinal, como narrar uma lesão na região íntima?

“É… ele está com a mão na… na… é, não sei, ele tomou uma pancada ali”, disse o locutor da Globo, envergonhado.

Paulo Nunes, comentarista da transmissão, salvou o colega: “Na virilha, acho que na hora em que ele estica a perna”.

Assista ao trecho:

cléber, ele tá com a mão aonde??? pic.twitter.com/kArW1gYyau

— Gleison Brana (@vtncg) December 5, 2022

