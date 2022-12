O Necaxa, clube que disputa a primeira divisão do México, chamou a atenção após lançar uma camisa em homenagem a Seu Madruga, famoso personagem da série “Chaves”.

Já falecido, o ator Ramón Valdés, que interpretava Seu Madruga, era torcedor do clube. Por isso a homenagem. A camisa especial tem tiragem limitada de apenas mil unidades.

Durante a apresentação do uniforme, os jogadores utilizaram o famoso chapéu que Seu Madruga aparecia durante as cenas do seriado.