CNC reduz projeção da alta de vendas do varejo para 1,1%

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou a projeção de crescimento no volume de vendas do varejo para 1,1%. Anteriormente, a previsão era de crescimento de 1,3%.

A análise da CNC é que esse freio no crescimento tem como causas a desaceleração do nível de ocupação no mercado de trabalho e a retomada do reajuste de preços. No entanto, a entidade ressalta que o cenário segue positivo e que se mantém a expectativa de crescimento do setor.

Um outro dado divulgado pela CNC é em relação ao décimo terceiro salário do trabalhador, que deve ser pago pelas empresas até o dia 20 deste mês. Assim como no ano passado, o principal destino do adicional deve ser o pagamento de dívidas, como explica o economista da CNC, Fábio Bentes.

A CNC também destaca que, historicamente, o período de pagamento da segunda parcela do décimo terceiro representa um avanço médio de 25% nas vendas no comércio.



