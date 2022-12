Colleen Hoover domina lista de livros mais vendidos no Brasil em 2022

A escritora norte-americana Colleen Hoover provou, mais uma vez, o seu protagonismo em terras brasileiras. A Amazon divulgou uma lista dos 25 livros mais vendidos do ano no Brasil e a romancista aparece em cinco dos best-sellers que tomaram conta das estantes em 2022.

O Metrópoles já havia adiantado que a escritora de É Assim que Acaba virou febre no TikTok com suas histórias sobre relacionamento abusivo, violência doméstica, violência contra a mulher e mais.

Na lista da Amazon, Colleen aparece com as obras É Assim que Acaba; Todas as Suas (Im)Perfeições; Verity; Até o Verão Terminar; e O Lado Feio do Amor.

É Assim que Acaba, sucesso de vendas da escritora, aparece em primeiro lugar na lista, seguido por O Homem mais Rico da Babilônia, de George S Clason, e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid.

Veja o ranking completo:

É Assim que Acaba, por Colleen Hoover (Record); O Homem mais Rico da Babilônia, por George S Clason (HarperCollins Brasil); Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, por Taylor Jenkins Reid (Paralela); Todas as Suas (im)Perfeições, por Colleen Hoover (Record); A Garota do Lago, por Charlie Donlea (Faro); Mais Esperto que o Diabo: O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso, por Napoleon Hill (Citadel); Verity, por Colleen Hoover (Record); Mulheres que Correm com os Lobos: Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, por Clarissa Pinkola Estés (Rocco); 12 Regras para a Vida: Um Antídoto para o Caos, por Jordan B. Peterson (Alta Books); Pai Rico, Pai Pobre, por Robert T. Kiyosaki (Alta Books); Perigoso!, por Tim Warnes (Ciranda Cultural); Os Segredos da Mente Milionária: Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas, por T. Harv Eker (Sextante); Do mil ao milhão. Sem cortar o cafezinho, por Thiago Nigro (HarperCollins Brasil); Heartstopper: Dois garotos, um encontro, por Alice Oseman (Seguinte); Até o Verão Terminar, por Colleen Hoover (Record); A Revolução dos Bichos: Um conto de fadas, por George Orwell (Companhia de Bolso); Vermelho, branco e sangue azul, por Casey McQuiston (Seguinte); O Lado Feio do Amor, por Colleen Hoover (Record); Mindset: A nova psicologia do sucesso, por Carol S. Dweck (Objetiva); As obras revolucionárias de George Orwell – Box com 3 livros, por George Orwell (Princips); O Hobbit, por J.R.R. Tolkien (HarperCollins Brasil); Torto Arado, por Itamar Vieira Junior (Todavia); Especialista em pessoas: Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente, por Tiago Brunet (Academia); Mil Beijos de Garoto, por Tillie Cole (Planeta); Todo Esse Tempo, por Rachael Lippincott (Alt).