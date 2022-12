Com 97 gols em 2022, Haaland e Mbappé ainda estão longe do auge de Messi

Aos 35 anos, Lionel Messi venceu a Copa do Mundo pela seleção argentina e alcançou um patamar diferenciado no futebol. No entanto, próximo do fim da carreira, atacantes de uma nova geração com números surpreendentes surgiram no futebol como é o caso de Mbappé e Haaland.

O francês de 24 anos por exemplo, que venceu o Mundial da Rússia em 2018, é o jogagor com mais gols em 2022. Foram 55 ao todo em exatamente 55 jogos, sendo que 8 deles foram na Copa do Catar. Mesmo saindo vice-campeão da competição, ele ficou com o recorde do ano.

Já Haaland, de 22 anos, que atua pelo Manchester City, marcou 42 gols em 40 jogos, somando assim 97 gols em 95 jogos com Mbappé. Mesmo que os artilheiros sejam grandes promessas para o futuro do futebol, a grandiosidade de Messi acabada se revelando diante da comparação do francês e norueguês com o auge do argentino.

Vencendo o título mais importante da carreira aos 35 anos, o argentino fez história no Barcelona e quebrou recordes pelo time espanhol. Em 2012, aos 24 anos, ele marcou 91 gols em 69 jogos. A média de 1,31 gol por jogo o fez superar sozinho número de times europeus naquele ano.

Messi marcou mais que Manchester United (85), PSG (86), Chelsea (87) e Borussia Dortmund (88), além de estabelecer um novo recorde de jogador com mais gols em uma só temporada na Europa. Foram 73 gols em 2011/2012 pelo Barcelona, número que superou Dixie Dean, do Everton – 67 gols em 1927/1928.

O argentino também ultrapassou Gerd Müller e Pelé, que detinham o recorde de gols em um só ano anteriormente. Em 1972, o alemão registrou 85 tentos durante o ano enquanto que o “Rei do Futebol”, marcou 75 em 1958.

A estatística, no entanto, se refere ao período de janeiro a dezembro de 2012, ou seja, 2ª parte da temporada 2011/12 e a 1ª parte da temporada 2012/13.