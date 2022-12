Com Cortejo Afro, primeiro Pré-réveillon do Centro Histórico agita soteropolitanos e turistas

A sexta nem chegou e o Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, já está do jeito que o soteropolitano gosta: com música boa – e alta -, cerveja gelada e cheio de gente metendo dança. É que, nesta quinta-feira (22), começou o Pré-réveillon do Centro Histórico, evento gratuito que está em sua primeira edição.

E já começou bem. Com Banda Didá abrindo a agonia, teve Gang do Samba e o Cortejo Afro encerrando a festa que começou às 16h e foi terminar só às 22h. Nesse meio tempo, não faltou gente para se acabar de dançar no largo. Teve quem foi sabendo do evento, quem descobriu lá por acaso e, claro, turista curtindo a festa.

O educador Vaguiner Braz, 38, foi para festa ciente do que estava acontecendo. “Eu fiquei sabendo por uma amiga que me mandou a programação. Então, vim pra cá curtir. Estou gostando demais, principalmente, pelo Cortejo Afro. Cerveja gelada e música boa de graça é bem o que a gente gosta”, conta ele, enquanto samba.

Vaguiner foi para ver o Cortejo Afro (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Quem foi pego de surpresa, como o estudante Júlio Ferreira, 23, também aproveitou. “Eu estava voltando da praia e o povo quis passar para pegar um cravinho aqui. Era só para passar, né?! Mas a gente foi ficando, foi gostando. Agora, está é difícil da gente sair. Só na hora que desligarem o som mesmo”.

Se quem é de casa e está acostumado com festas do tipo gostou, imagine quem vê tudo como novidade. Mariana Fernandes, 35, turista do Rio de Janeiro, se rendeu ao som da Gang do Samba e mal conseguiu conversar com a reportagem enquanto dançava no largo.

“O Pelourinho já é uma atração que a gente passeia e acha lindo. Passei a tarde toda aqui e, agora, quando ia embora, ouvi o som. Nem vou mais, quero ficar aqui até mais tarde curtindo, dançando e bebendo”, diz ela.

Enquanto quem bebe aprova, quem vende sorri. O ambulante Zonildo da Conceição, 47 anos, se deu bem com as vendas. “O movimento é que garante as nossas vendas. Estou sempre colado nesses eventos com música de graça porque é garantia de saída. Aqui a gente vende tudo”, comemora.

Pelô como palco

Além das atrações, Vaguiner aprovou também a escolha do local para o Pré-réveillon. “É bom abrir o verão com eventos desse tamanho aqui no Pelourinho, um lugar que muita gente se identifica e tem acesso. Claro também que é importante descentralizar, como estão fazendo eventos em outros bairros”, opina.

O evento foi idealizado e viabilizado pelas empresas Carambola Produções e Sole Produções. Milena Leão, produtora da Carambola, explica que o Largo do Cruzeiro de São Francisco foi escolhido como tática de ocupação do Centro Histórico e atração dos turistas.

“Vai ter o Festival da Virada na Boca do Rio, e a gente queria fazer a ocupação do Centro Histórico com o Pré-réveillon pela visibilidade que tem, por ser um ponto turístico e para ter uma alternativa antes da virada, já que desde agora a cidade aumenta o número de turistas”.

Ainda de acordo com a produtora, a grade de atrações foi programada para dar espaço aos artistas locais. “Oferecemos a música baiana porque são artistas locais que fazem parte da programação. A gente valoriza quem é daqui e dá oportunidade de mostrar sua música não só para baianos, mas para os turistas também”.

O Pré-réveillon do Centro Histórico é realizado em parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Associação do Centro Histórico Empreendedor (ACHE).

José Iglesias Garcia, presidente da associação e proprietário do Cuco Bistrô, diz que a festa garante a circulação que os empreendedores da região precisam. “Temos restaurantes para todos os públicos. Então, seja para o pequeno e médio, existe uma diversidade de público a ser conquistado”.

Garcia diz que essa diversidade é garantida pelas atrações, que representam diferentes gêneros e encantam a todos. “Precisamos entender que o local é visitado não somente por soteropolitanos, mas também por turistas de outros países. É importante que a cidade, na porta da estação, mostre a sua diversidade cultural”, completa.

A festa é um abre-alas para o Festival da Virada Salvador, que vai de 28 de dezembro a 1° de janeiro. O Pré-réveillon começa sempre às 16h e acaba às 22h e vai acontecer ainda nos dias 23, 25 e 26 de dezembro.

Veja quais artistas e bandas fazem parte da programação gratuita:

23 de dezembro

Malêdebalê

Marcos Clement

Paulinho Boca

25 de dezembro

Commanches

Cláudia Cunha com seu show “Solar”, em homenagem a Gal Costa

Afrocidade

26 de dezembro

Mônica Sangalo

Edoux

Gerônimo