Com fama de pé frio, Porchat volta do Catar: ‘Pro Brasil ser campeão’

Fábio Porchat compartilhou em seu perfil no Instagram neste domingo, 4, que ele não está mais no Catar para assistir aos jogos da Copa do Mundo. O apresentador, que ganhou a fama de pé frio por torcer para as seleções que estão perdendo os jogos, inclusive a seleção brasileira, disse que pretende ver o jogo do Brasil x Coreia do Sul, pelas oitavas, na próxima segunda-feira (5), pela TV – mas que existe a possibilidade, caso o Brasil vá para a final, que ele esteja presente no estádio.

“Tchau, Catar, estou voltando para o Brasil ser campeão”, disse ao deixar o país árabe.

“Brasil, cheguei, está tudo certo, não estou mais no Catar, amanhã tem o jogo do Brasil contra a Coréia. Vou te dizer, vou assistir pela TV a esse 3×0 gostoso. Respirem aliviados, estou de volta. Mas, se o Brasil for para a final, existe a possibilidade de eu ir, mas a gente discute isso lá na frente”, completou.

Vale lembrar que o apresentador já disse que estava presente na goleada de 7 a 1 contra a Alemanha e também na eliminação pela Bélgica, em 2018.

Após desembarcar, Fábio Porchat compartilhou que estará presente no Palco Thunder, na CCXP, para a promoção do novo filme de Natal do Porta dos Fundos, O Espírito do Natal, que esse ano será lançado na Paramount Plus Brasil.