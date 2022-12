Com gol de Haaland, City elimina Liverpool e avança na Copa da Liga Inglesa

De volta às competições oficiais depois da parada para a disputa da Copa do Mundo do Catar, Manchester City e Liverpool se enfrentaram nesta quinta-feira (22/12) pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Em busca de uma vaga nas quartas, as equipes duelaram no Etihad Stadium e os donos da casa venceram por 3 a 2, com gols de Erling Haaland, Riyad Mahrez e Nathan Aké. Os visitantes descontaram com Fábio Carvalho e Mohamed Salah.

O adversário do Manchester City nas quartas de final do torneio será definido por sorteio. Além do vencedor do duelo desta quinta-feira, os clubes que se classificaram para a próxima fase do torneio são Wolverhampton, Southampton, Newcastle, Leicester City, Charlton, Nottingham Forest e Manchester United.

O Liverpool entra em campo na segunda-feira, para voltar à disputa do Campeonato Inglês. Os ‘Reds’ encaram o Aston Villa, às 14h30 (de Brasília), no Villa Park, pela 17ª rodada. A equipe comandada por Jurgen Klopp ocupa a sexta colocação na tabela, com 22 pontos, 15 a menos que o líder Arsenal.

O Manchester City retomará sua busca pela liderança da Premier League na próxima quarta-feira. Às 17h, em Elland Road, os comandados de Pep Guardiola enfrentarão o Leeds. Os visitantes são os vice-líderes da competição, com 32 pontos, e vêm de uma derrota, no confronto contra o Brentford, disputado antes da parada para a Copa do Mundo.

Manchester City domina o primeiro tempo

As primeiras oportunidades da partida foram criadas pelo Manchester City. Com menos de um minuto, Haaland recebeu uma bola enfiada entre os zagueiros e teve a chance de bater por cima do goleiro, que estava fora do gol. O atacante, porém, pegou mal e acabou mandando muito longe.

Não demorou para o norueguês receber outro bom passe e abrir o placar. Aos 10, De Bruyne cruzou para a área e viu Haaland adiantar o defensor. O atacante não perdoou desta vez e bateu de chapa no canto esquerdo para balançar as redes.

Apesar de não chegarem ao gol com muita frequência, os visitantes conseguiram deixar tudo igual aos 20 minutos. Milner recebeu na entrada da área, carregou em direção ao gol e tocou rasteiro para a chegada de Fábio Carvalho. O meia português finalizou de primeira no canto esquerdo e empatou a partida.

Pressionando seu rival, o Manchester City obrigou o goleiro adversário a crescer no jogo. Aos 35, Gundogan recebeu na segunda trave e tentou bater cruzado, porém parou em uma grande defesa com os pés de Caoimhín Kelleher. O irlandês salvou o Liverpool mais uma vez 4 minutos depois, quando o Aké arriscou um peixinho dentro da área.

Gols-relâmpago na volta do intervalo

A segunda etapa começou eletrizante. Logo de cara, aos 2 minutos, Mahrez recebeu um belo lançamento para a área e colocou o Manchester City na frente. O atacante dominou com muito estilo para se livrar do marcador e bateu colocado no canto oposto.

O Liverpool respondeu imediatamente. Aos 3, Alex Oxlade-Chamberlain enfiou para Darwin Nuñez sair em disparada pela lateral esquerda. O uruguaio carregou até dentro da área e tocou para a chegada de Salah. O craque egípcio só empurrou para o gol vazio e deixou tudo igual novamente.

Com 13 minutos foi a vez de Aké marcar. Após um escanteio curto, a bola foi cruzada para a área e o zagueiro apareceu na segunda trave para desviar para o gol, 3 a 2. O Liverpool passou a dominar a posse de bola e desperdiçou uma grande oportunidade aos 28. Darwin Nuñez recebeu em velocidade pela direita e saiu na cara do gol, mas demorou para tomar uma decisão e acabou finalizando à esquerda da meta.

Na reta final da partida, o Manchester City seguiu oferecendo perigo. Aos 39, De Bruyne arriscou de fora da área e ficou perto de marcar, porém Fabinho estava bem posicionado na frente do gol e impediu o tento. No rebote, Grealish pegou de primeira e Caoimhín Kelleher fez boa defesa.