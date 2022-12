Com Neymar, Brasil encara a Coreia do Sul por vaga nas quartas

O torcedor brasileiro tem motivos de sobra para acreditar em uma classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A começar por um retorno muito esperado: Neymar. O camisa 10 está recuperado de uma lesão no tornozelo e vai ser um dos titulares contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974.

A presença do astro foi confirmada pelo técnico Tite. “Estando bem, vai para o jogo”, afirmou o treinador, que também assegurou que deve ter o jogador desde o começo da partida. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem que assumir as suas responsabilidades”, deu o recado.

Neymar sofreu lesão ligamentar no tornozelo direito na estreia do Brasil no Mundial do Catar, na vitória de 2×0 contra a Sérvia. Ficou de fora dos dois jogos seguintes, contra Suíça (1×0) e Camarões (0x1), mas voltou a treinar no campo no sábado passado. O camisa 10, inclusive, já havia manifestado o desejo de voltar ao time internamente, mas um quadro de gripe e febre durante a semana atrasou a recuperação para a primeira fase.

Além do retorno do atacante, outra boa razão de otimismo na classificação brasileira está no retrospecto: a Seleção costuma a levar a melhor em jogos contra a Coreia do Sul. Tudo bem que não foram muitos confrontos até hoje, mas o histórico é bem favorável, com seis vitórias dos canarinhos e apenas uma derrota. Ao todo, foram 16 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Nenhum desses encontros aconteceu em Copa do Mundo – ou em qualquer competição oficial. Todos os sete foram amistosos. A única vez que a Seleção perdeu foi no ano de 1999, quando os coreanos fizeram 1×0. De lá para cá, o Brasil apenas ganhou os duelos – e praticamente não passou sustos em nenhum deles.

Curiosamente, a equipe de Tite enfrentou a Coreia do Sul como preparação para o Mundial do Catar. Com dois gols, Neymar comandou a goleada por 5×1, no embate realizado em junho. deste ano Se o episódio se repetir, a Canarinho se encontrará o vencedor de Croácia x Japão nas quartas de final. As equipes também medem forças hoje, só que um pouco mais cedo, às 12h.

Escalação

Além de Neymar, o lateral direito Danilo também retorna para enfrentar os coreanos. Por outro lado, o Brasil não poderá contar com o lateral esquerdo Alex Sandro, que não se recuperou a tempo de uma lesão muscular na região do quadril esquerdo.

Como Alex Telles sofreu uma contusão no joelho direito – e não voltará a jogar mais no Catar – a Seleção não terá no jogo seus dois laterais esquerdos convocados. Para suprir a ausência, Tite indicou que Danilo será titular da posição.

“Não vamos colocar o Alex Sandro porque ele não tem saúde e respeitamos a saúde. Se você pensar quem jogou por ali no seu clube, vai matar a charada”, afirmou Tite. Vale lembrar que embora Danilo seja lateral direito de origem, atua pela esquerda em muitos momentos na Juventus, da Itália – ainda que seja em um sistema tático diferente, com linha de três defensores.

Na direita, com isso, o mais provável é a entrada de Eder Militão, mas Daniel Alves também é opção após se sair bem na partida diante de Camarões. Assim, o Brasil deve ir a campo com: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.