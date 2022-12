Com resultados expressivos, Hplus chama atenção do mercado investidor

O segmento de Turismo faturou aproximadamente R$ 17,6 bilhões somente em agosto deste ano. Essa foi a maior movimentação do setor para o mês nos últimos sete anos. Isso demonstra a forte recuperação após um período de longos desafios durante a pandemia. Maior administradora hoteleira do Centro Oeste, a Hplus Hotelaria tem remunerado os investidores em flats este ano com valores até 50% acima dos bons resultados conquistados em 2019. A Hplus Hotelaria é um exemplo de rede hoteleira que se destaca pelos resultados expressivos deste ano.

Nos últimos 12 meses, foi registrado um aumento de 32,9% no faturamento dos pools de hospedagem, o que faz da modalidade uma boa alternativa para quem busca diversificação nos investimentos. Os dados são do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomércio/SP), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Doutor em Economia, Newton Marques afirma que apostar em aplicações em pools de hotéis é uma boa opção de investimento. Afinal, ter um administrador acompanhando todo o processo de funcionamento do empreendimento, como contratação, documentação e administração, faz bastante diferença.

Mesmo sem ocupação/lotação do espaço, o interessado ganha, pois além dos dividendos sem tributação ele não tem preocupação com cobranças mensais como taxa de condomínio, água, luz, despesas administrativas ou bancárias.

Se você ficou interessado nesse tipo de investimento, a Hplus Hotelaria é uma alternativa atrativa para quem deseja investir. Atualmente, é a maior rede do Centro-Oeste e comemora 20 anos de trajetória com 16 empreendimentos, mais de R$ 80 milhões de faturamento apenas com hospedagem e mais de 6 mil apartamentos administrados. Também apresenta uma recuperação consistente no pós-pandemia.

“Somos a maior rede hoteleira do Centro-Oeste e estamos entre as 10 principais redes do Brasil. São 20 anos de atuação. Excelência em hospedagem é a nossa essência.”

Elisângela Lima, diretora de Operação da Hplus Hotelaria Antes da crise sanitária, o grupo hoteleiro alcançou resultados acima dos projetados. As receitas totais superaram a marca de R$ 130 milhões, com um aumento de mais de R$ 11 milhões em comparação ao obtido em 2018. O desempenho da rede Hplus em 2022 já se assemelha aos lucros de 2019, com rentabilidades que superam em até 50% os resultados médios daquele ano.

Em Brasília, a Hplus oferta mais de 1.000 quartos (considerando hotéis de diária e long stay). “Tratando-se de qualidade, nossos empreendimentos se destacam nos principais canais de avaliação das agências de viagens on-line”, ressalta Elisângela.

“Em nossa pesquisa interna de qualidade, os hotéis acumulam mais de 80% de Net Promoter Score (NPS) – metodologia de satisfação desenvolvida para avaliar o grau de fidelidade dos clientes de qualquer perfil de empresa.”

Para fazer parte do pool, é necessário já ter uma unidade no empreendimento. Depois de manifestar interesse, o proprietário deve adequar a decoração da unidade à dos demais apartamentos.

Por que vale a pena? Na Hplus, todos os meses é enviado para os investidores um conteúdo exclusivo de desempenho do hotel (carta de rentabilidade). “O documento contém os indicadores de desempenho do empreendimento, análise descritiva sobre o mês, histórico e fotos de manutenções preventivas e de melhorias nos apartamentos”, afirma o diretor financeiro da Hplus Hotelaria, Cássio Goulart.

“Também tem gráficos com análises de desempenho do ano, análise da concorrência, demonstrativo financeiro e ações de vendas do mês e do ano”, acrescenta. O material capacita o investidor a entender o negócio, as ações que estão sendo tomadas e os resultados obtidos.

Mas, antes de tudo, Newton aconselha: “Para quem quer aplicar ou entrar nesse universo, o ideal é contratar um especialista. Não dá para ser amador nesse ramo. É preciso fazer análise de mercado. Não basta ter dinheiro e ponto”.

Níveis de ocupação Segundo Goulart, as bandeiras Express e Executive apresentaram um resultado estável ao longo dos anos. Afinal, elas sofrem menos em períodos de recessão, quando as empresas, para reduzirem custos, trocam bandeiras Premium para categorias inferiores. Assim, essas bandeiras são indicadas para aquele investidor que quer ter um pouco menos de risco no investimento.

Isso ocorre porque as despesas e custos de hotéis Express e Executive têm um ponto de equilíbrio inferior ao de um empreendimento superior. O valor de um imóvel em um hotel Express e Executive tem uma tendência de ser mais baixo, promovendo um Return Over Investment (ROI) mais atrativo.

Executive: proporciona uma experiência que instiga os hóspedes a aproveitarem cada instante da estadia, além de vivenciarem de forma única a cidade. Planejados para quem viaja a negócios ou a lazer, o Executive conta com localizações privilegiadas. Estão disponíveis kit boas-vindas, umidificador, micro-ondas, chaleiras ou cafeteira, ferro à vapor, área de lazer completa, cortesia de café da manhã, Wi-Fi e estacionamento. Vale destacar que o Athos Bulcão Executive é um hotel Dog Friendly, ou seja, é permitido cachorro. Express: para os viajantes que gostam de praticidade e agilidade aliadas à economia, essa é a opção ideal, com qualidade e atendimento atencioso. A Express, e também a Express+, oferecem apartamentos confortáveis e aconchegantes, equipados com mini cozinha completa. Essa bandeira dispensa o tradicional check-out. Isso porque as diárias são pagas sempre no momento do check-in e os extras no ato do consumo. Aqui, a presença do hóspede só é necessária em mudança na data da saída ou se o pagamento for faturado. Hplus Hotelaria Site | Instagram | Facebook

