Com shows de Gabi da Oxe, DJ Assis e DJ Lais Ornellas, Break de Verão acontece dia 11 de dezembro

Agência CRIATIVOS realiza evento all inclusive exclusivo para jornalistas e profissionais de mídia

Com muito swing baiano, funk e hits atuais para agitar o público, os Djs Gabi da Oxe, Assis e Lais Ornellas pretendem animar a festa que é considerada um dos momentos mais aguardados do ano para a imprensa. All inclusive e repleta de experiências promovendo uma pausa nas pautas, a 4ª edição da festa BREAK., exclusiva para profissionais da mídia de todo Brasil, acontece no próximo dia 11 de dezembro, das 17h às 23h, no Bombar – Rio Vermelho.

Idealizado pelo relações públicas Rodrigo Almeida, com assinatura da agência CRIATIVOS, a festa BREAK. já é reconhecida como o principal encontro da imprensa baiana, reforçando o compromisso da agência em criar laços, proporcionar sensações e agradecer todos os esforços compartilhados.

“A CRIATIVOS ama celebrar, e quando digo isso me refiro a toda equipe e todas as pessoas que passaram pela agência. Nós somos inquietos(as), apaixonados pela comunicação, entusiastas da expansão e viciados em adrenalina. Acreditamos no equilíbrio entre trabalho e festas, por isso expandimos nossa energia e chegamos à quarta edição da BREAK., encontro onde juntamos todos que dividiram conosco as alegrias e desafios do ano que termina”, divide Rodrigo Almeida, diretor da CRIATIVOS.

Com diversas novidades para essa edição, o evento terá presença das marcas Palles, Capelinha, Bombar, Azuma Sakê, PROA, Buffet de Crepes, Sottero Pizza, Kathuca Tortas, Clicaê Fotocabine, Catarina Silva Fotógrafa e All Band.

Exclusivo para profissionais da imprensa, os profissionais que desejam participar devem confirmar inscrição e retirar o ingresso gratuito (sujeito a lotação).

SERVIÇO

Com shows de Gabi da Oxe, DJ Assis e DJ Laís Ornellas, Break de Verão acontece dia 11 de dezembro

Quando – 11 de dezembro, das 17h às 23h

Onde – Bombar Rio Vermelho – Rua. Canavieiras, 24 – Rio Vermelho, Salvador.

Inscrição – https://www.eventbrite.com.br/e/473379519887