Comitê Supremo da Copa do Catar se manifesta sobre morte de jornalista

O Comitê Supremo da Copa do Catar emitiu um comunicado a respeito da morte do jornalista Grant Wahl, que estava cobrindo o Mundial e passou mal durante o jogo entre Argentina e Holanda, pelas quartas de final, no Estádio Lusail.

As informações da associação constam que Wahl “passou mal na tribuna de imprensa”, recebeu “tratamento médico de emergência no local” e partiu a caminho do Hospital Hamad General, tendo falecido neste ínterim.

A causa da morte do jornalista norte-americano de 48 anos ainda não foi divulgada oficialmente.

Por meio de uma nota oficial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, expressou suas sinceras condolências à família e aos amigos do jornalista.

“Em nome da FIFA e da comunidade do futebol, expressamos nossas mais sinceras condolências a sua esposa Céline, sua família e seus amigos neste momento tão difícil”, diz trecho do comunicado.

VEJA O COMUNICADO DO COMITÊ

“Estamos profundamente tristes com a morte do jornalista americano Grant Wahl.

Grant era conhecido por seu enorme amor pelo futebol e estava no Qatar para cobrir sua oitava Copa do Mundo da FIFA. Ele passou mal na tribuna de imprensa do Estádio Lusail, durante a partida das quartas de final da noite passada entre Argentina x Holanda. Ele recebeu tratamento médico de emergência no local, que continuou enquanto ele era transferido de ambulância para o Hamad General Hospital.

Oferecemos nossas mais profundas condolências à família de Grant, amigos e seus muitos colegas próximos na mídia. Estamos em contato com a Embaixada dos EUA e as autoridades locais relevantes para garantir que o processo de repatriação do corpo esteja de acordo com os desejos da família.”