Companhia Kika Tocchetto leva apresentações natalinas gratuitas à Salvador e cidades baianas

Quem for à praça do Campo Grande, no centro de Salvador, poderá conferir uma apresentação da Companhia Kika Tocchetto com uma série de personagens inspirados nos temas do Natal, recepcionando o público com números especiais. Ao longo de todo o mês de dezembro, o grupo, que é pioneiro em levar de forma gratuita dança para espaços públicos da capital baiana, fará mais de cem apresentações, realizadas também em locais como Paripe, Mata de São João, Praia do Forte, Baixios, Eunápolis, Shopping da Bahia e Shopping Boulevard Conquista (Vitória da Conquista).

Há 15 anos a Companhia Kika Tocchetto é a responsável por apresentar, em Salvador, grandes apresentações artísticas natalinas em diferentes espaços da cidade, com espetáculos gratuitos e abertos ao público.

“Temos verdadeiros desfiles alegóricos com coreografias itinerantes, além de shows cheios de significado no palco, com música brasileira e internacional, figurinos lindos e bailarinos cheios de vontade de fazer arte”, antecipa a diretora artística Kika Tocchetto, que se formou pela Escola Contemporânea de Dança da UFBA, além de formação internacional no Isadora Duncan Dance Foundation, em Nova York.

Com presença marcante no calendário oficial do Natal em Salvador, no Campo Grande, a primeira apresentação natalina do grupo, no entanto, aconteceu no Pelourinho, com uma marca superior a 20 mil pessoas assistindo.

Além da programação fixa na praça do Campo Grande, a agenda da companhia conta com o show itinerante em outras cidades: no dia 17, é a vez do público de Baixos conferir a apresentação. Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, a companhia segue para Eunápolis, exibindo por lá o espetáculo. Kika Tocchetto conta com um time de 70 pessoas para estas apresentações, entre 50 artistas e outros 20 profissionais de backstage.

Não é incomum encontrar quem, ao se deparar com uma apresentação natalina da companhia, associe ao que se vê no Natal em grandes cidades do mundo, como Nova York. Foi no destino norte-americano, inclusive, que essa história teve início. Isso porque Kika Tocchetto morou na cidade, onde, além de fazer sua formação internacional, conheceu escolas como a Broadway Dance Center e Steps on Broadway. Ao retornar para Salvador – cidade onde a gaúcha passou a morar a partir dos 12 anos e onde se formou pela Escola Contemporânea de Dança – ela assumiu como objetivo profissional montar na capital baiana espetáculos de dança grandiosos, como os apresentados nas ruas e nos teatros da Broadway.