Confira cinco fashionistas que se destacaram em 2022

No universo da moda, sem dúvidas, o ano de 2022 teve momentos marcantes. Seja em aparições espetaculares em tapetes vermelhos, seja em produções elaboradas no street style, as fashionistas foram responsáveis por agitar o segmento com novidades e até mesmo por influenciar tendências. Confira cinco personalidades que se destacaram ao longo do ano.

Vem ver!

Zendaya A presença de Zendaya em um tapete vermelho é como a brisa refrescante no verão: aguardada, necessária e sempre deixa a sensação de “quero mais”. Além da brilhante atuação nas telinhas, o estilo da norte-americana é um show à parte.

No decorrer do ano, a embaixadora da Valentino exibiu looks marcantes. Vale o destaque para três produções: o vestido vermelho usado na capa da revista Time, no qual Zendaya foi apontada como uma das personalidades mais influentes da atualidade; a combinação inteiramente Pink PP para o desfile da casa de moda, em março; e visual de alta-costura preto, sem alças e decote coração usado no Emmy Awards, premiação no qual foi coroada melhor atriz de série dramática pelo papel em Euphoria.

À Harpers Bazaar britânica, Zendaya mencionou que a moda é uma ferramenta que utiliza para transmitir a sua individualidade. “Sempre adorei moda e descobri que é uma maneira incrivelmente divertida de me expressar”, contou. “Eu definitivamente tenho um forte ponto de vista sobre o que estou vestindo e adoro colaborar com meu estilista Law [Roach].”

Um das produções emblemática do ano foi o vestido vermelho usado na capa da Time

O vestido de alta-costura preto, sem alças e com decote coração da Valentino foi usado no Emmy Awards, premiação no qual foi ela coroada melhor atriz de série dramática pelo papel em Euphoria

Law Roach é o nome por trás das produções da atriz. Ele assina o styling de Zendaya há anos Rihanna Grávida e fashionista, sim. Rihanna provou ao mundo que gravidez não é antônimo de estilo, muito menos falta de personalidade. Quando confirmou a gravidez no fim de janeiro, a cantora apareceu já com a barriga grande, ao lado do namorado A$AP Rocky, com uma produção que fugia do clássico “grávida de vestido”: um casaco rosa, uma calça jeans e correntes da Chanel pelo corpo.

Na Semana de Moda de Paris, em março, Rihanna marcou presença e não economizou na montação. Teve renda, transparência e lingerie, tudo junto. Para o desfile da Off-White, o escolhido foi um vestido de látex. Jeans de cintura baixa com tops, deixando a barriga em evidência, também foi uma aposta da cantora durante esse período. Em um evento da própria marca, a Fenty Beauty, Riri foi com um combo de blusa e calça, ambas recortadas e em tecido cintilante.

Para fechar a gravidez em alto estilo, Rihanna estrelou a capa da Vogue. A fotógrafa Annie Leibovitz, um dos nomes mais fortes da moda, eternizou a gravidez do primeiro filho da cantora. As fotos foram feitas no hotel Ritz, em Paris, na França. Os outfits são ousados e diferentes e deixam como protagonista a barriga de Riri, dando continuidade ao estilo que ela assumiu durante esse período.

Na capa da Vogue América, Rihanna usou produções sexies e nada básicas para celebrar a gestação

Batas e vestidos soltos? Esse não foi o dress code aderido por Riri durante a gravidez. A cantora fazia questão de deixar a barriga em evidência

Tops, peças com recortes, rendas e calças de cintura baixa eram usados por Riri nas produções Julia Fox

Outra personalidade que fez o seu nome na moda em 2022 foi Julia Fox. De polêmica em polêmica, a atriz italiana cresceu não apenas nos tabloides como também nas aparições na primeira fila de desfiles badalados, como Schiaparelli e Balenciaga.

O estilo de Júlia pode ser definido em uma palavra: provocativo. Látex, couro e jeans são materiais frequentes nas produções para lá de sensuais. Apesar de utilizar tecidos que remetem a uma estética mais fetichista, as composições dela flertam com o gótico. Algumas vezes, chega até ser meio mórbido, como o look eleito para festa da Vanity Fair.

Na ocasião, ela usou um vestido de couro com gola em formato de mão segurando o pescoço, criado pela marca sueca Han Kjøbenhavn. Apesar de ser uma peça marcante, o destaque ficou com o acessório que arrematou a produção: uma bolsa de cabelo humano.

Sem dúvidas, a cintura baixa é a assinatura das produções da atriz. Com certo saudosismo dos anos 2000, ela resgata referências da era sob uma ótima ainda mais ousada. A obsessão da atriz pela silhueta vinha desde sua marca Franziska Fox, lançada em 2014 que trazia algumas peças com a modelagem.

A atitude e escolhas de moda renderam à Julia a amizade e admiração de vários designers, que convidaram a atriz para desfilar suas criações durante as Semanas de Moda mais recentes. Ela abriu o desfile de Laquan Smith no New York Fashion Week e encerrou o desfile da Patou, no Paris Fashion Week, no mês de julho. Em fevereiro, já havia sido uma das convidadas VIPs do desfile de estreia de Glenn Martens na Diesel, na fashion week de Milão.

As escolhas de moda que sempre dão o que falar fizeram com que Julia estreitasse os laços com designers. Seja por estratégia, seja por amizade, ela foi convidada a abrir o desfile de Laquan Smith, na Semana de Moda de Nova York, e encerrou o desfile da Patou, na Semana de Moda de Paris, em julho.

O estilo de Julia pode ser definido em uma palavra: provocativo

Látex, couro e jeans são materiais frequentes nas produções para lá de sensuais

Sem dúvidas, a cintura baixa é a assinatura das produções da atriz Anya Taylor-Joy De novo talento à mulher do ano eleita pela Harper’s Bazaar britânica: não há como negar que Anya Taylor-Joy é a menina dos olhos de Hollywood. A atriz norte-americana ganhou notoriedade após a minissérie O Gambito da Rainha, lançada pela Netflix em 2020.

Para Anya, o ano de 2022 teve momentos marcantes não somente nas telas como também na moda. Em abril, ela estrelou uma edição histórica da Vogue britânica. Trata-se da primeira capa da rainha Elizabeth II na revista. Na publicação, que teve uma segunda versão, a atriz foi descrita como “a realeza de Hollywood em formação” e “princesa punk”. Com fotografia de Craig McDean, ela refez uma imagem da monarca, com direito a uma réplica da coroa.

Ao longo dos últimos anos, a artista construiu uma relação sólida com grandes marcas. Atualmente ela é embaixadora global da grife francesa Dior e da joalheria Tiffany, por exemplo. Não somente, ela aparece com frequência em campanhas e ações das etiquetas de luxo.

No dia a dia, o visual de Anya Taylor-Joy pode ser descrito como cool chique. Peças mais básicas, como jeans, jaquetas e coturnos, costumam somar as combinações. No entanto, há sempre um acessório ou adereço que traz personalidade ao look.

Nos tapetes vermelhos, a atriz não passa despercebida. Normalmente, ela trabalha com diferentes stylists, como Ryan Hastings, Dean DiCrisio e Law Roach. Anya sempre aposta em texturas, com direito a transparência em tule, bordados e drapeados. Além do toque retrô, os volumes também chamam atenção nos visuais: de silhuetas amplas a sobras assimétricas de tecido.

Anya Taylor-Joy é embaixadora da grife francesa Dior

Ela apareceu em releitura de foto da rainha Elizabeth, com réplica da coroa de diamante

Ao longo dos anos, a artista construiu uma sólida relação com grandes marcas Kim Kardashian Amada ou odiada, Kim Kardashian nunca passa despercebida ao cruzar o tapete vermelho de um evento. Isso é fato. E, ao que tudo indica, esse interesse pelas escolhas de moda da celebridade foi potencializado depois de episódios que aconteceram na vida pessoal da empresária, como a separação do cantor Kanye West e o relacionamento com o comediante Peter Davidson.

Nas aparições, Kimka exibe diversas peças da Balenciaga, marca que mantém uma parceria duradoura — mas que pode estar por um fio. Depois da última polêmica da marca, em que crianças foram colocadas segurando ursinhos com peças sadomasoquistas, ela se pronunciou e afirmou que está revendo o relacionamento com a grife baseada na França.

Fã de produções ousadas e que saem do lugar comum, uma das assinaturas recentes no visual de Kim tem sido o monocromático. O “caiu na tinta” se tornou recorrente nas combinações, ora totalmente em tons de rosa, ora em tons de marrom ou preto.

A Balenciaga não é a única marca com quem ela mantém uma relação próxima. Depois do casamento de Kourtney, irmã mais velha do clã Kardashian-Jenner, cuja cerimônia foi realizada em Portofino, na Itália, e teve todos os vestidos assinados pela Dolce & Gabbana, os laços com a etiqueta comandado pela dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana foram estreitados.

A sinergia da fundadora da Skims com a grife italiana foi consolidada na colaboração Ciao Kim, apresentada ao público em setembro, na Semana de Moda de Milão. Do começo ao fim, a coleção de primavera/verão 2023 estampou códigos presentes no estilo da empresária: vestidos justíssimos, brilhos, espartilhos, decotes quadrados e rendas. Vale ressaltar que todas as peças foram elencadas com a curadoria da própria Kim.

Nas aparições, Kimka exibe diversas peças da Balenciaga, marca que mantém uma parceria que perdura alguns anos. As produções monocromáticas são as suas preferidas

A dona da Skims é fã de produções ousadas e que saem do lugar comum

A sinergia da empresária com a Dolce & Gabbana foi consolidada na colaboração Ciao Kim, apresentada ao público em setembro, na Semana de Moda de Milão. Kim assinou a curadoria do desfile Ano vem, ano vai: sempre surgem novas fashionistas para ficarmos de olho. Em 2022, Julia Fox e Anya Taylor-Joy cumpriram bem esse papel. Com cada vez mais visibilidade, Zendaya também chamou a atenção do radar fashion. Personalidades já consolidadas há anos na moda, como Rihanna e Kim Kardashian, mostraram que é possível se manter como ícone fashion com composições autênticas e que valorizam o próprio estilo, muito além das tendências.

The post Confira cinco fashionistas que se destacaram em 2022 first appeared on Metrópoles.