Ainda temos um longo caminho a percorrer com as adições do Xbox Game Pass de dezembro de 2022 , mas também estamos ansiosos para ver o que está chegando ao Xbox Game Pass em janeiro de 2023, com 5 jogos confirmados para o próximo mês até agora.

Persona 3 Portable (19 de janeiro) Persona 4 Golden (19 de janeiroh) Monster Hunter Rise (20 de janeiro) Age Of Empires 2 Definitive Edition (31 de janeiro) Roboquest (? January)