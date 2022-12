Confira os lugares para assistir a final da Copa do Mundo em Salvador e RMS

Em 2002, o Brasil conquistou o pentacampeonato na Copa do Mundo em um jogo emocionante contra a Alemanha. As ruas do país ficaram lotadas, bares e restaurantes com mesas ocupadas e filas do lado de fora, além das camisas oficiais que acabaram rapidamente.

Entretanto, 20 anos depois, a seleção brasileira ainda não conseguiu trazer o hexa novamente para o país, sendo derrotado pela Croácia faltando pouco para a final e com uma bola que bateu na trave durante os pênaltis, deixando os brasileiros desolados, principalmente após os horários flexíveis para assistir os jogos e sem voltar para o trabalho.

Mas, para aqueles que amam futebol e não vão deixar de lado a final da Copa do Mundo, que será neste domingo (18), às 12h, entre França e Argentina, o CORREIO separou alguns locais que irão transmitir a partida.

Clube do Fogo

O restaurante clube do fogo vai reunir os baianos para assistir a final da Copa do Mundo com vários churrascos e técnicas, como Fogo de Chão, Parrilla e Defumação em Pit Smoker. A entrada é gratuita das 12h às 22h.

Onde: Estacionamento do Shopping da Bahia

Ginga Salvador

A final da Copa do Mundo entre França e Argentina será transmitida no Clube Espanhol, em Ondina, durante o evento Ginga Salvador. Com atrações como Saulo, Mumuzinho, Parangolé e Dan Valente, o evento promete agitar a capital baiana. Os valores variam entre R$ 90 e R$ 170.

Onde: Clube Espanhol

Restaurante Sette

O restaurante Sette, que fica localizado na ladeira da Barra, terá um buffet de feijoada durante a final da Copa do Mundo. Após o jogo, ainda vai ter um DJ para animar a festa e comemorar.

Onde: Ladeira da Barra

Bar da Resenha

Para reunir os amigos e curtir a vitória da Argentina ou da França.

Onde: Rua São Paulo, Pituba

Bares do Imbuí

Se o dinheiro estiver curto, a opção mais em conta é curtir a partida em um dos bares que fica localizado na praça do Imbuí, em Salvador. Diversos estabelecimentos trocaram os televisores por telões para agradar o grande público.

Onde: Imbuí

Hostel Cristo da Barra

Para aqueles que estão torcendo para os hermanos, o Hostel Cristo da Barra está reunindo argentinos durante toda a Copa do Mundo.

Onde: Av. Oceânica – Barra

Bar do Léo

Um dos points mais visitados de 2022 devido ao chopp de Vinho, o bar do Léo, no Centro de Salvador, vai transmitir a final da Copa do Mundo.

Onde: Largo do Godinho, 63 – Saúde

Bar Lagoa dos Frades

Para quem quer um bom karaokê após a final da Copa do Mundo, o Bar da Lagoa dos Frades é uma ótima opção.

Onde: Tv. Arnaldo Lopes da Silva – Stiep

Espetto Baiano

Um bom churrasco e a partida da Copa do Mundo ficará ainda melhor.

Onde: Rua Monte Conselho – Rio Vermelho

Five Sport Bar

No Five Sport Bar, a reunião com os amigos e familiares durante a final da Copa do Mundo estará garantida.

Onde: Shopping Paralela

Restaurante Bão Petiscaria

A partir das 10h, o Bão Petiscaria vai abrir para a tradicional feijoada. Logo depois da partida, terá samba de roda para esquentar o clima.

Onde: Rua Guillard Muniz – Pituba

Boteco do Bigú

O hexa não veio, mas a final da Copa do Mundo pode ser assistida com lambreta e chopp de vinho no Centro de Salvador.

Onde: Mouraria – Nazaré