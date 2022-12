Conheça Nathalia Rizzio, brasileira que vem conquistando seu espaço no mundo da moda

Modelo conta sua trajetória e as dificuldades para entrar no cenário fashion

Com o sonho de se tornar uma grande modelo, Nathalia Guimarães Alves, mais conhecida como Nathalia Rizzio, se mudou para Goiânia aos 17 anos objetivando conquistar seu espaço na moda, contando com a ajuda dos tios e familiares para poder ter esse início que não foi nada fácil. Nascida em Goiás e criada em Tocantins, logo nos primeiros meses, a jovem teve dificuldades financeiras, pois sustentar esse seu desejo não era barato.

Entretanto, mesmo em meio a todos os problemas que lhe ocorriam, Nathalia não se deixou abalar, começando a trabalhar como babá e auxiliar de limpeza para juntar dinheiro. Até mesmo vendeu seu notebook para comprar um book fotográfico, iniciando assim oficialmente a sua carreira. Mas então a pandemia chegou, exatamente no mesmo ano que a modelo começava sua jornada, dificultando o seu processo de crescimento profissional.

As coisas passaram a ficar ainda mais difíceis, pois naquele ano não era possível viajar e ela acabou perdendo algumas oportunidades.

No final de 2020, a modelo se mudou para São Paulo, se deparando com uma nova realidade. Lá ela conheceu um mercado competitivo e com poucas oportunidades, sendo completamente difícil de se encaixar, principalmente sendo uma News Face e perfil Fashion. Entretanto, ela acabou permanecendo por ali, até conseguir uma oportunidade de viajar para outro país.

Em novembro de 2021, através de uma agência, Nathalia Rizzio foi para Milão, na Itália, se adaptando bem ao país, uma vez que, já estudava inglês de casa mesmo. Ainda sim, uma incerteza se valeria realmente a pena continuar naquele mundo repleto de interrogação a deixava apreensiva. Ao que a modelo sabia era que precisava de muita disposição e força de vontade, além de uma boa sorte para conseguir trabalhos e visibilidade.

Para chegar a isso, ela suou muito, iniciando seu trabalho para marcas como Pinko, Ermanno Scervino e GCDS. Com o tempo, passou a desfilar para a Moschino em Dubai, além de Michael Cinco, Michael Leyva, Amato e fazer participação no show de 70 anos de Moncler. No passar dos dias, foi ganhando cada vez mais visibilidade no ramo, realizando trabalhos em e-commerces para marcas como Valentino, Versace e Tom Ford.

Nathalia, modelo conhecida por ter uma opinião forte e as expor nas redes sociais, conta que não foi fácil conquistar tudo que sonhou, mas que pelo que já obteve em sua trajetória, deseja ir além, com grandes expectativas para o futuro.

Conheça mais sobre Nathalia Rizzio em suas redes:

https://instagram.com/nathaliarizzio

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021612679283