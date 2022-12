Conheça Renata Marques, Fisioterapeuta e Biomédica que faz sucesso na profissão

Realizando objetivos com determinação

A estética avançada tem sido bastante procurada e comentada nos dias de hoje, tanto por quem ainda não experimentou seus efeitos e resultados, como por quem já faz uso do mesmo. Visualizamos nitidamente o crescimento deste espaço, pois a procura e satisfação das pessoas não é pequena.

Certos destaques não acontecem por acaso, cada um tem a sua determinação, sua visão, cada um tem uma história.

Renata Marques, Fisioterapeuta e Biomédica esteta começou dentro do seu quarto e permaneceu lá por dois anos, dezenove anos atrás. Tendo resultados de retornos positivos realizou pequenas a grandes conquistas como mudança de lugares, aparelhos novos, aprendizados, cursos, clientes novos chegando. Renata com seu espaço, e serviços oferece o bem estar e beleza que muitas mulheres não conseguem encontrar por vezes.

“Encontrar em si mesmo a beleza é o melhor instrumento que nos faz prosseguir.”

Nova Crio Evolution Face é o espaço de Renata, buscado e fidelizado por clientes satisfeitas, fica localizado no Edifício TOP Commerce no Centro de Nova Iguaçu. A clínica terá uma nova unidade brevemente inaugurada, voltada para atendimentos de harmonização, estágios e cursos para graduandos na área da saúde. Com a melhor técnica avançada cujo se dá o próprio nome do espaço, a clínica Evolution Face foca na expansão, disponibilidade e técnicas extraordinárias de serviço à disposição, Renata deixa claro que com propósito e convicção cada um sobe o degrau do ambiente necessário para o crescimento.