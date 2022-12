Copa do Mundo: conheça os famosos gringos que torcem pelo Brasil

A torcida pela Seleção na Copa do Mundo do Catar ganhou reforço internacional. Celebridades gringas já revelaram sua paixão pelo Brasil, especialmente nas partidas do Mundial. Nesta segunda-feira (5/12), alguns famosos empurraram os jogadores de Tite nas redes sociais.

Estou pronta para ver como ganha hoje o meu Brasil! pic.twitter.com/kwYOUsXDWH

— Lucero (@LuceroMexico) December 5, 2022

Lucero, cantora e atriz mexicana, tem milhares de fãs brasileiros por novelas como Chispita e A Dona, que será reprisada pelo SBT a partir desta quarta-feira (7/12). Ela publicou no Twitter uma foto com a bandeira brasileira e comemorou os gols da Seleção contra a Coreia do Sul.

Hailey Bieber torce pela Seleção na Copa do Mundo do Catar Filha de brasileira, Hailey Bieber herdou a paixão pela nossa culinária e também pelo futebol. A modelo casada com Justin Bieber celebrou no Instagram a classificação do time para as quartas de final da Copa.

Camila e o marido, Matthew McConaughey; à direita, ela tenta convencer sogra a torcer pelo Brasil Matthew McConaughey, astro de Hollywood, tem um motivo especial para vestir a Amarelinha. O ator é casado com a brasileira Camila McConaughey, que depois de “converter” o marido tentou conquistar a torcida da sogra durante a goleada brasileira.

Camila Mendes em Riverdale e, à direita, torcendo pelo Brasil Camila Mendes, atriz de Riverdale, também publicou em sua rede social o orgulho de torcer pelo Brasil, terra natal de seus pais. A artista norte-americana sabe falar português e chegou a morar em Brasília na infância.

Camilla Belle torce pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar Mais uma Camila na torcida gringa brasileira! Desta vez, Camilla Belle, atriz de Jurassic Park, vestiu até seu “doguinho” com as cores da bandeira do Brasil. Ela é filha de brasileira e tem pai norte-americano.

