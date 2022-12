A Argentina ganhou o apoio de uma importante celebridade da música para a final da Copa do Mundo. O rapper Drake apostou US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões) que a seleção liderada por Lionel Messi vencerá a França por 2 a 1. Caso acerte, o cantor irá faturar US$ 2,75 milhões.

No entanto, a torcida de Drake pode representar uma pedra no sapato dos argentinos. O rapper canadense é conhecido como pé-frio nos esportes e costuma perder fortunas em suas apostas furadas.

Em novembro, por exemplo, apostou US$ 2 milhões contra o lutador brasileiro Alex “Poatan” no UFC. Resultado: ele nocauteou o nigeriano Israel Adesanya.

Drake também perdeu dinheiro no MMA apostando nas vitórias de Jorge Masvidal sobre Colby Covington, Justin Gaethje sobre Charles do Bronx e José Aldo sobre Merab Dvalishvili.

No futebol, apostou US$ 833 mil (R$ 4,4 milhões) nas vitórias de Barcelona e Arsenal sobre Real Madrid e Leeds United, respectivamente. Caso os dois times ganhassem, o rapper embolsaria uma bolada de US$ 3,9 milhões de dólares (R$ 20,7 milhões), mas o Barça perdeu.

Na Fórmula 1, o cantor apostou R$ 1,1 milhão em Charles Leclerc em uma prova. Entretanto, o carro do piloto apresentou problemas e ele teve de abandonar o GP, vencido por Max Verstappen.

The post Copa do Mundo: pé-frio, Drake aposta US$ 1 milhão em tri da Argentina first appeared on Metrópoles.