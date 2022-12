Coral Kadmiel lança “Promessas”, versão em português da Maverick City Music

O Coral Kadmiel preparou mais uma surpresa para 2022. O grupo musical lançou nesta sexta-feira, 9 de dezembro, o single “Promessas”. A mensagem central desse lançamento é a fidelidade inquebrável de Deus em cumprir suas promessas, tema potente para encerrar um ano tão caótico como este. A canção, que tem arranjo vocal de Paulo Zuckini, já está disponível em todas as plataformas digitais e pode ser acessada por meio do link a seguir: https://onerpm.link/357644998836

“Promessas” é uma versão em português de “Promises”, que por sua vez foi gravada pela Maverick City Music em 2020. Na lista de compositores estão Aaron Moses, Dante Bowe, Joe L. Barnes, Keila Alvarado, Lemuel Marin Phillip e Carrington Gaines. A letra do novo single tem forte relação com a história do Coral Kadmiel. Vale ressaltar que o clipe oficial será lançado no dia 15 de dezembro.

“Há 25 anos recebemos a promessa de que visitaremos nações, quando iniciamos. Hoje essa música relata essa trajetória. Como Deus fez com Abraão, o qual também levou 25 anos para ver se cumprir a promessa de que nasceria Isaque. Hoje nós estamos recebendo o nosso Isaque que é o cumprimento das promessas de Deus a respeito do que Ele faria com as nossas vidas através da arte Dele, da música Dele e da unção Dele no nosso ministério”, conta Nilton Silva, regente do grupo.

Fidelidade de Deus em meio à Tempestade

Nilton Silva ainda comenta que “Promessas” é uma canção de esperança para tempos difíceis. “Nós esperamos que, ao ouvir essa música, o coração das pessoas possa se encher de esperança. A esperança em um Deus que é fiel à Palavra Dele, às promessas que Ele fez, ao que Ele falou que iria fazer, e que por fim Ele faz. Esse impacto no coração das pessoas pode transformar a vida delas, o futuro delas, para que sigam firmes naquele que faz a promessa e a cumpre. Esperança em um Deus que é fiel”, pontua.

Seguindo a proposta, o estilo musical do single “Promessas” é o black worship. “A música negra sempre foi o estilo musical que guiou as nossas vidas nesses 25 anos. Hoje, o worship é o estilo que guia a adoração da igreja global. E, de alguma maneira, esse estilo segue coerente com a nossa jornada ministerial e ao mesmo tempo é confortável para quem ouve pois dialoga com os tempos atuais”, ressalta Nilton Silva.

Um coral que atravessa gerações

Há 25 anos, o Coral Kadmiel tem levado o Evangelho por meio do louvor. O grupo iniciou as atividades no dia 6 de abril de 1997 e desde então tem atravessado gerações com diversas formações e membros que estão desde a formação inicial. “Temos uma base de pessoas que estão com a gente há pelo menos 20 anos. Investimos a nossa juventude a esse ministério”, coloca Nilton Silva sobre a história do coro.

O Coral Kadmiel sempre prezou pela qualidade vocal de seus componentes. “Temos poucos solistas, mas todos com muita virtuosidade vocal. Nossa base tem 16 cantores, temos uma banda que nos acompanha”, ressalta o regente sobre o grupo que é composto por jovens da periferia, em sua maioria negros em um país que ainda sofre com o racismo. “Nesses 25 anos enfrentamos e nos posicionamos contra o racismo, inclusive em igrejas”, lembra Nilton Silva.

A trajetória do Coral Kadmiel é marcada por dificuldades financeiras e até pela morte de alguns membros, mas o propósito do grupo faz com que eles não desistam da missão. “Mantivemos firmes nas promessas de Jesus. Muitos acharam que a gente não chegaria, mas sempre tivemos essa chama da esperança e Deus tem cumprido tudo o que Ele prometeu. Somos o coral mais antigo no estilo black music aqui no Brasil e não vamos parar até que Ele venha”, finaliza Nilton Silva.

Confira o single “Promessas” do Coral Kadmiel:

Acompanhe o ministério do Coral Kadmiel no Instagram:

https://www.instagram.com/coralkadmiel/