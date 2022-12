Corpo com marcas de violência é encontrado em área rural de Itamaraju

Equipes da polícia civil, estiveram na manhã deste domingo (11), numa propriedade rural, numa área pertencente ao município de Itamaraju, para remover um corpo em estado avançado de decomposição.

O corpo localizado na fazenda Brás Caliman, a cerca de 05 km de Itamaraju, sentido ao distrito de Campo Alegre.

Na região do crânio, havia marcas de lesões provenientes de golpes de paulada. No entanto, nenhum documento de identificação foi encontrado próximo do corpo.

O corpo usava uma bermuda escura com detalhes em vermelho e camiseta preta com frases da marca Lacoste.

Uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada pelo delegado plantonista de Teixeira de Freitas.

O servidor público Anderson Barbosa realizou a remoção do corpo e transferência para o IML de Itamaraju.

Exames periciais serão efetuados, o corpo aguardará por reconhecimentos dos familiares e um inquérito instaurado para apurar a motivação, além da autoria do crime.