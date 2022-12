CR7 em campo! Portugal e Suíça fazem último duelo das oitavas da Copa

Duelo digno de encerramento das oitavas de final da Copa do Mundo! Nesta terça-feira (6/12), Portugal e Suíça se enfrentam em um confronto que promete ser dos mais equilibrados do mata-mata da competição até agora.

Vencedor do grupo H, Portugal começou bem a Copa do Mundo, com vitórias contra Gana e Uruguai e atuações de destaque do meia Bruno Fernandes. Porém, na última rodada, perdeu para a Coreia do Sul e terminou a fase de grupos com seis pontos.

Já a Suíça ficou em segundo lugar no grupo G, do Brasil, mas com o mesmo desempenho. Apesar da derrota para a Seleção, os suíços terminaram a fase de grupos com a mesma pontuação (seis), depois de vencer os outros adversários da chave: Camarões na estreia e Sérvia em uma partida tensa na última rodada.

Enquanto os portugueses podem contar com o talento individual de jogadores em quase todos os setores do campo, os suíços se destacam pelo futebol coletivo.

Treinado por Fernando Santos, Portugal chegou ao Catar como uma das seleções favoritas o título devido à talentosa geração que tem. Bruno Fernandes, por exemplo, é um dos jogadores que mais participaram de gols na Copa até então, com dois gols e duas assistências.

Além dele, os portugueses podem contar com os jovens Rafael Leão e João Félix no ataque, Bernardo Silva no meio de campo e Rúben Dias e João Cancelo na defesa – atletas que atuam nos principais clubes do futebol europeu.

Novela Cristiano E, claro, Portugal ainda pode contar com a capacidade de decisão de Cristiano Ronaldo. Porém, aos 37 anos de idade, o atacante vive o momento mais conturbado da carreira.

No momento, especula-se que Cristiano possa fechar com o Al Nassr, da Arábia Saudita, depois de ter o contrato rescindido pelo Manchester United devido a problemas entre o clube e o jogador.

Na seleção portuguesa, a situação parece menos polêmica, apesar da declaração do treinador sobre um problema que teve com o astro fora de campo. Por conta disso e do rendimento de CR7 em campo, Fernando Santos alegou que só definirá a titularidade de Ronaldo no dia do jogo.

Suíços confiantes Se Portugal chega com favoritismo, a seleção da Suíça chega com momento. Na última rodada da fase de grupos, os suíços venceram a Sérvia por 3 x 2, em jogo com duas viradas e tensão entre os atletas das duas seleções.

A Suíça, inclusive, ficou muito próxima de terminar à frente do Brasil no grupo G. Bastava marcar o quarto gol contra os sérvios que o chaveamento das oitavas seria outro.

A seleção é marcada há anos pela coletividade, chegando longe em competições como Copa do Mundo e Eurocopa sem nenhum grande talento individual. Contudo, os veteranos Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka são os destaque do time.

Atacante, Shaqiri, já marcou cinco gols em três edições de Copa do Mundo e é a esperança de gols. Xhaka, por outro lado, é o capitão e camisa 10 do time, na definição mais tradicional da expressão. O jogador do Arsenal costuma controlar o meio-campo e é um dos principais destaques do líder da Premier League na temporada 2022-23.

The post CR7 em campo! Portugal e Suíça fazem último duelo das oitavas da Copa first appeared on Metrópoles.