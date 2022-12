Criador da ‘Dança do Pombo’ sonha em conhecer Richarlison: ‘Ele transformou a minha vida’

Já imaginou que uma simples ida à praia pode mudar a sua vida para sempre? Foi assim com o carioca Tiago Oliveira, mais conhecido como MC Faísca, que em 2014 lançou a “Dança do Pombo”, hit do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A origem da música é um tanto quanto incomum. “Eu estava na praia de Charitas [Niterói] com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e de repente o pombo sujou meu ombro. Na hora eu fiquei revoltado, a blusa era nova. Limpei, voltei para casa e, chegando na casa da minha namorada, tinha várias crianças. Ela contou o ocorrido e começaram a me chamar de pombo. Eu comecei a imitar o pombo, fazendo a dança e o som. E toda vez que eu ia lá, as crianças queriam que eu imitasse o pombo. Aí eu tive a percepção que isso dava hit. Fui escrever a ‘Dança do Pombo’. Primeiro veio a coreografia, depois a letra e comecei a produzir”, explicou Tiago, em entrevista ao portal da Jovem Pan. A dança viralizou nas redes sociais e MC Faísca chegou a participar de programas de televisão, fez parte do DVD da Furacão 2000, mas depois de um tempo o hype diminuiu. Então, em 2018, quando o jogador Richarlison, à época no Everton, gravou um vídeo fazendo a coreografia, o mundo de Tiago mudou.

“O telefone não parou, geral ligando e falando que o Richarlison fez a dança e botou na rede. Foi uma correria e deu aquela explosão. A música voltou ao cenário e começou a pegar uma proporção, não só no Brasil como na Inglaterra também”, explicou. A página oficial da Dança (@passinhodopombo.oficial) ganhou mais de 100 mil seguidores após a estreia do Brasil. Na conta oficial de Tiago foram 30 mil. O cantor revelou que tem uma relação simples com o jogador, mas seu sonho é conhecê-lo. “Ele postou, eu fui no Instagram agradecer e ele respondeu ‘Você é fera’. Nossa conversa até hoje foi essa. Eu fico com vergonha de ficar perturbando ele, então não fico puxando assunto. Mas ele sempre me marca, eu marco ele também nas postagens. De ver e conversar ainda não tive esse privilégio, mas meu sonho é conhecer ele. Um cara que transformou a minha vida como ele transformou. Um cara que levou minha música para a Copa do Mundo e fez alastrar por esse mundo afora. Eu quero conhecer, quero dar um abraço e agradecer por tudo o que ele fez com a minha vida”, disse.

Tite na coreografia e novo hit a caminho Depois da dança, Richarlison ganhou o apelido de Pombo. Tiago disse que, pouco antes do Mundial começar, estava na expectativa de que o atacante fosse bem e fizesse a dança na comemoração. Então no primeiro jogo, ele marcou duas vezes e fez a tradicional coreografia. “Quando ele marcou o gol e fez a dança, a rede social foi lá em cima. O telefone até travou de tanta ligação e mensagem. Fiz programas de televisão, várias ligações e fiquei perdido, até tonto. Pensei que não ia acontecer mais nada, mas aí o que ele faz? Faz o Tite dançar a dança do pombo. Explodiu. Ainda estou em êxtase. É um sonho, é Deus agindo”, celebrou o MC. Apesar do boom, Tiago não se ilude quanto à fama. “Sempre com o pé no chão. Essas ‘paradas’ são muito loucas, é um sobe e desce. Então, tem que ter sempre consciência, curtir o momento e viver a euforia.”

E o momento está sendo bem vivido. Tiago está trabalhando em um novo hit ao lado de seu companheiro Tota, que fazia parte do grupo Os Perseguidores, do lançamento da “Dança do Pombo”. “A música já está no forno, já está para tentar jogar nas redes sociais e engatilhar mais uma. Estou escrevendo outras também, criando um beat novo. A mente não para, o tempo todo pensando e canetando. Vamos para dentro que a hora é essa, o momento é esse”, declarou. Antes de encerrar a entrevista, o músico fez questão de exaltar parceiro de hit. “Ele sempre acreditou, sempre lutou comigo e está dentro do projeto da ‘Dança do Pombo’”, disse sobre o amigo Joseclerton Horácio.

Leia também Contra a Croácia, Seleção Brasileira deve repetir o time pela primeira vez na Copa Churrasco de ouro, ‘dança do pombo’ e escudo dos brasileiros: Ronaldo Fenômeno vira atração no Catar