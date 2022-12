Criança de 05 anos morre em grave acidente na BR-101

Nas primeiras horas desta quinta-feira (22) de dezembro, uma criança de apenas 05 anos, morreu num acidente ocorrido na BR-101, trecho entre Itamaraju e Itabela.

O grave acidente foi registrado na região do distrito de Monte Pascoal, área pertencente ao município de Itabela. Envolvendo um veículo de passeio e um transporte de carga, que colidiram frontalmente, na altura do KM 752.

O veículo menor era ocupado por duas crianças e o condutor (pai dos menos), com o forte impacto a criança morreu no local, mesmo utilizando o dispositivo de segurança (cadeirinha).

O condutor e a outra criança recebeu atendimento do SAMU 192, onde foram imobilizados e transferidos uma unidade hospitalar.

As autoridades policiais foram notificadas acerca do acidente automobilístico, com feridos e vítima fatal.

O local do acidente é uma descida com curva acentuada e as autoridades não descarta, que o veículo menor acabou perdendo o controle e avançou pela pista contrária, colidindo de frente com o transporte de carga que subia.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi transferido para o IML de Eunápolis, onde serão efetivados os exames periciais antes da liberação aos familiares.

A polícia deverá apurar as causas do acidente.