Cristiano Ronaldo encerra trajetória sem marcar em mata-mata de Copa

Fim da linha para Cristiano Ronaldo. O astro português encerrou, neste sábado, sua trajetória em Copas do Mundo. O atacante deixa o Mundial do Catar após eliminação com a derrota por 1 a 0 para Marrocos, nas quartas de final.

Cristiano Ronaldo fecha sua participação sem nunca ter marcado em jogos eliminatórios em Copa do Mundo. No total, foram oito jogos – quatro em 2006, um em 2010, um em 2018 e dois neste ano. Em 2014, Portugal não se classificou às oitavas de final.

Ronaldo, no entanto, é recordista na história da competição. Ele é o único jogador que balançou as redes em cinco edições diferentes da Copa do Mundo. Foram oito gols marcados, sendo quatro em 2018. Nas outras edições, ele marcou uma vez em cada.