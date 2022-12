Cristiano Ronaldo manda recado a Pelé: ‘Nosso Rei tem que melhorar’

O atacante Cristiano Ronaldo mandou uma mensagem a Pelé após a goleada da Seleção Portuguesa por 6 a 1 sobre a Suíça nesta terça-feira (6), no Estádio Icônico de Lusail, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

“Nosso rei tem que melhorar. É o que nós todos desejamos”, declarou CR7, que iniciou a partida no banco de reservas e viu o substituto Gonçalo Ramos marcar três gols e comandar a classificação. Portugal vai enfrentar Marrocos nas quartas de final.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo comunicado emitido nesta terça pelo centro médico, o ex-jogador teve uma “melhora progressiva do estado geral” após tratar uma infecção respiratória.

O ídolo da Seleção Brasileira foi transferido para um quarto comum e segue “com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”.

O “Rei” foi diagnosticado com câncer de cólon em setembro de 2021, passou por uma cirurgia para retirada do tumor e, desde então, faz tratamento quimioterápico, com acompanhamento periódico.

Confira a nota na íntegra

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”.