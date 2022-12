Croácia e Marrocos decidem 3º lugar da Copa e asseguram: jogo vale muito

Para muitos, esta partida não deveria nem existir. Para outros, porém, é a chance de materializar em medalhas de bronze uma campanha histórica. A decisão de terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo do Catar opõe Croácia e Marrocos neste sábado (17), em um confronto de derrotados que garantem, ao menos no discurso, que o jogo vale muito. A bola rola às 12h (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Nos últimos dias, marroquinos e croatas têm tentado transformar a frustração da derrota na semifinal – que por pouco lhes tirou o sonho do título mundial – em motivação para a partida de despedida na competição. Mais que o prêmio de consolação, a vitória pode ter peso simbólico para quem talvez nunca tivesse pensado que essa colocação fosse possível.

“Talvez se conseguirmos o 3º lugar entenderemos que nosso objetivo de ganhar a Copa do Mundo não é tão louco para uma equipe africana ou para o Marrocos”, disse o técnico Walid Regragui, grande mentor da melhor campanha de um país do continente em Mundiais. “Não é o fim para nós, ainda temos um jogo pela frente. Não é o fim da estrada”, reforçou.

Do outro lado, a partida diante dos marroquinos deve ser a última desta brilhante geração croata em Copas do Mundo. Terminar em terceiro no Catar depois do vice-campeonato na Rússia há quatro anos pode ajudar a explicar, futuramente, a relevância do que Modric e companhia alcançaram. A federação croata e o governo local preparam uma festa nas ruas para receber os jogadores – justo reconhecimento para quem fez história, apesar da queda na semi.

“No final, esta partida vale a vida”, declarou o atacante Kramaric. “Eles vão se jogar de cabeça, porque podem se tornar heróis, podem ser imortalizados em seu país. Não será um amistoso. Será uma partida muito parecida com a primeira. Tanto na luta quanto na paciência. Não haverá margem para erro”, completou o jogador, em referência ao empate sem gols entre as seleções ainda na fase de grupos.

Marrocos e Croácia se enfrentaram em 23 de novembro, na estreia na Copa do Mundo, pelo Grupo F. Os croatas tiveram mais posse de bola, mas foram pouco criativos diante da sólida defesa adversária. Os marroquinos terminaram a etapa classificatória em primeiro lugar, com sete pontos – dois a mais que os adversários deste sábado.

Croácia

A Croácia pode não contar com o principal jogador diante de Marrocos. O meio-campista Modric levou uma bolada na cabeça na derrota para a Argentina na semifinal e ainda é dúvida. Se não jogar, o craque poderá ter se despedido da seleção justamente no revés por 3 a 0 para a Alviceleste.

O zagueiro Gvardiol, um dos melhores da Copa, e o volante Brozovic, peça fundamental para o funcionamento do meio-campo, são dúvidas por questões físicas. “Temos de preparar a equipe para o sábado. Só vai jogar quem estiver bem, porque temos uma nova final à nossa frente”, disse o técnico Zlatko Dalic.

Marrocos

Pelas ruas de Doha, o número de bandeiras e camisas de Marrocos diminuiu consideravelmente nos últimos dias. Os Leões do Atlas, porém, certamente serão maioria no Internacional Khalifa contra a Croácia – como foram ao longo de todo o Mundial.

A torcida vermelha não verá em campo o zagueiro e capitão Saiss, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. O também defensor Nayef Aguerd e o lateral-direito Mazrouai completam a lista de desfalques por problemas físicos. Artilheiro do time no Mundial com dois gols, o atacante En-Nesyri é dúvida.

CROÁCIA X MARROCOS

Croácia

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol (Vida, Sutalo ou Erlic) e Sosa; Brozovic (Vlasic), Kovacic e Modric (Majer); Pasalic (Livaja, Petkovic ou Orsic), Perisic e Kramaric

Técnico: Zlatko Dalic

Marrocos

Bono; Hakimi, El Yamiq, Dari e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah e Ziyech; Zakaria (En-Nesyri) e Boufal

Técnico: Walid Regragui

Motivo: decisão do terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar

Data e horário: sábado, 17 de dezembro de 2022, às 12h (de Brasília)

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar)

Assistentes: Taleb Al Marri (Catar) e Saoud Ahmed Almaqaleh (Catar)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)