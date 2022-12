Croácia x Marrocos: dia, hora e local da disputa pelo 3º lugar da Copa

Croácia e Marrocos se enfrentam pela terceira posição da Copa do Mundo do Catar. As seleções caíram nas semifinais para Argentina e França, respectivamente, e duelam pelo posto de melhor time do Mundial além dos dois finalistas. Veja, abaixo, a data, o horário e o local da partida.

Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha

Tanto Croácia quanto Marrocos são tidos como zebras da Copa. Os europeus avançaram em segundo do Grupo F, que tinha Canadá, Bélgica e os próprios marroquinos. Nos mata-matas, os croatas passaram por Japão e Brasil.

Já Marrocos, líder do Grupo F, eliminou Espanha e Portugal. Na fase de grupos, croatas e marroquinos empataram em 0 a 0 em 23 de novembro, em partida que marcou a estreia dos dois times no Mundial.