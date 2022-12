Croácia x Marrocos: onde assistir à decisão do terceiro lugar da Copa

Croácia e Marrocos se enfrentarão neste sábado (17/12), às 12h, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. A decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo será transmitida na TV e na internet por Globo, SporTV, Globoplay e no aplicativo FIFA+.

O jogo também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Final da Copa do Mundo

Um dia após o duelo pela medalha de bronze, Argentina e França disputarão o título do Mundial. A final do torneio será disputada neste domingo, no Estádio Icônico de Lusail, em Lusail, no Catar.