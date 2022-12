Cruzeiro encaminha venda de Geovane Jesus ao Dallas FC, dos Estados Unidos

O Cruzeiro está próximo de fechar a venda de Geovane Jesus ao Dallas FC, dos Estados Unidos. O zagueiro e lateral-direito de 21 anos treina normalmente na Toca II, mas deve assinar contrato com o clube americano nos próximos dias.

A tendência é que o anúncio seja oficializado pelas equipes em breve. A informação foi adiantada pelo ge.globo e confirmada pelo Superesportes nesta quarta-feira (21/12), com uma fonte próxima ao jogador.

Geovane estreou profissionalmente pelo Cruzeiro sob comando do técnico Felipe Conceição, em abril de 2021, quando entrou em campo na vitória celeste por 4 a 0 diante da Patrocinense. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Nesta temporada, ele ganhou mais espaço e atuou tanto na lateral quanto na zaga. Em 2022, foram 39 jogos, com dois gols e três assistências. Em março deste ano, o jovem renovou contrato com o clube celeste até dezembro de 2025

Apesar da saída de Geovane, o Cruzeiro conta com a chegada de William para a lateral. Na defesa, o técnico Paulo Pezzolano tem à disposição Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Luís Filipe e Neris. A diretoria ainda tenta a contratação do zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians.