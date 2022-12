Cruzeiro: Lugano exalta Pezzolano e o vê na seleção num ‘futuro próximo’

O ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano rasgou elogios ao trabalho do compatriota Paulo Pezzolano no Cruzeiro. Para o ídolo do São Paulo, o treinador celeste poderá ser cotado em breve para assumir a Seleção Uruguaia.

Lugano foi questionado nesta quinta-feira (15) sobre a possibilidade de Pezzolano ser contratado como técnico do Uruguai para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Ao responder, elogiou o cruzeirense, mas mencionou que crê na tentativa de renovação com o atual treinador da seleção, Diego Alonso.

“O trabalho (de Pezzolano) é espetacular. Apesar de novo, já tem títulos no currículo. Acho que num futuro próximo é um dos treinadores que pode ter essa responsabilidade e esse privilégio de dirigir a seleção”, iniciou, em evento das lendas da Fifa no Catar.

“Mas sinceramente eu não sei o que estão pensando os dirigentes do Uruguai. Pelo que sei, ainda querem a continuidade de Alonso, mas com certeza o Pezzolano tem o perfil para, num futuro próximo, talvez ter essa responsabilidade e esse privilégio”, completou.

Sócio-majoritário do Cruzeiro, Ronaldo revelou recentemente que Pezzolano foi consultado pela Seleção Uruguaia. O dirigente, porém, assegurou a permanência do técnico no clube, com o qual tem contrato até o fim de 2023.

“O Pezzolano recebeu algumas ofertas no mercado e negou todas elas, mostrando um compromisso fiel com o Cruzeiro. Isso nos deixa muito felizes e tranquilos. Garanto a permanência do Pezzolano, sim”, disse Ronaldo, na última segunda-feira.

Paulo Pezzolano chegou ao Cruzeiro para a temporada de 2022. Em um ano no cargo, comandou o time em 54 partidas, com 32 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Conquistou o título da Série B, que devolveu o clube à elite do futebol brasileiro após três temporadas.