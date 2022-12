Crytek pode estar trabalhando com a sequência de Ryse: Son of Rome

Lembra do jogo Ryse: Son of Rome, lançado em 2013 pela desenvolvedora Crytek, entregando gráficos de alta qualidade para época, mostrando todo o poder do hardware do Xbox One.

Infelizmente o jogo não teve a atenção merecida do público e acabou caindo no esquecimento e muitos que jogaram não curtiram o que o jogo tinha a oferecer. Já se passaram quase 10 anos desde o seu lançamento e parece que temos novidades vindo aí.

Recentemente por meio de suas redes sociais, a Crytek fez uma publicação para celebrar o ano de 2023 que está chegando e aproveitou a ocasião para divulgar novas vagas de emprego. Nesse mesmo tweet temos uma imagem do próprio Ryse: Son of Rome.

“2023 está quase aí! Um novo desafio espera por você no Ano Novo. A Crytek está contratando em quase todos os departamentos e, com nosso programa Global Work-from-Home, nunca foi tão fácil se juntar à nossa incrível família.”

Logo de cara os fãs já estão sugerindo que a empresa está contratando para trabalhar na suposta sequência de Ryse: Son of Rome, e com essa imagem para chamar atenção, ficou bastante suspeito.

Obviamente isso pode ser apenas coincidência, ou uma pista que essa sequência existe. Vamos aguardar por mais informações.