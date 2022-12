Daisy Jones & The Six: Prime Video anuncia data de estreia da série

Meses após as primeiras notícias sobre o seu desenvolvimento, a série Daisy Jones & The Six voltou a ganhar novidades. E, desta vez, a mais recente delas envolve justamente a divulgação de um curto teaser com sua data de lançamento.

Baseado no romance homônimo best-seller de Taylor Jenkins Reid, a minissérie Daisy Jones & The Six detalha a ascensão e queda vertiginosa de uma renomada banda de rock. Em 1977, o grupo Daisy Jones & The Six estava no topo das paradas mundiais. Liderada por dois vocalistas carismáticos – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – a banda passou da obscuridade para a fama.

