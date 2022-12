De Belo a Guilherme Arantes: veja a programação do fim de semana no DF

Com as festas de fim de ano chegando, inicio das férias escolares e o Brasil classificado para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, o que não falta é um bom programa para aproveitar o final de semana. Na capital federal, as opções vão de shows badalados, como o do pagodeiro Thiaguinho, à apresentação de Guilherme Arantes, para os apaixonados por MPB, além de exposições e espetáculos para ver na companhia da família.

Confira a lista preparada pelo Metrópoles, escolha os programas que mais combinam com sua vibe do fim de semana e divirta-se!

MÚSICA Belo, Buchecha e Thiaguinho

Em clima da Copa do Mundo, o projeto Vibra Brasil, localizado no Bothanic, no Setor de Clubes Sul, recebe shows dos cantores Belo e Buchecha, na sexta-feira (9/12), e Thiaguinho, no sábado (10/12). Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse. Classificação indicativa: 18 anos.

Guilherme Arantes

O Sesc-DF realizará no Teatro Sesc Garagem (913 Sul) dois shows com um dos nomes mais importantes da música popular brasileira, Guilherme Arantes. As apresentações serão no sábado (10/12) e no domingo (11/12), às 20h. Após os ingressos, gratuitos, terem esgotado para o dia 10, um lote extra foi aberto. Para garantir a participação no evento, basta retirar o ingresso no Sympla e doar de 1kg de alimento não perecível.

No ritmo da Bahia

A terceira temporada do Cafe de La Musique Brazilian Paradise terá programação embalada por ritmos baianos, com shows de Timbalada e do cantor Xanddy Harmonia, a partir das 21h.

O grupo que arrasta milhares de foliões pelo Brasil vai animar os brasilienses com hits como Beija-flor, Mimar Você e Água Mineral. Já Xanddy performará sucessos como Tic Nervoso, Vem neném, Menina quebra e Nova dança. O line up da festa conta, ainda com DJ PH. Ingresssos no Sympla. Evento não indicado para menores de 18 anos.

Musical de Natal

O Coral Jovem da Asa Norte, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia da Asa Norte, se apresenta nesta sexta-feira (9/12), às 19h, no Auditório do Museu Nacional. A entrada é franca e a classificação do evento, livre.

MV Bill

No sábado (10/12), o rapper MV Bill se apresenta na festa de encerramento da 4ª edição do Cufa Empreenda – Turismo e Empregabilidade, no Sesc Newton Rossi. O evento começa às 14h e conta ainda com performances de de Sarau Vá, Samba na Comunidade, Rapadura e DJ Janna, além de atividades com grafite, pista de skate, batalha de rimas e break. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Classificação livre. Mais informações na página do Cufa Empreenda no Instagram.

Roda de viola no Clube do Choro

A Orquestra Roda de Viola volta ao palco do Clube do Choro de Brasília no sábado (10/12), às 20h30, para apresentar clássicos do cancioneiro caipira com arranjos autorais e instrumentais. Marcos Mesquita, referência em viola caipira, participa como convidado. A classificação do evento é livre. Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital.

FESTAS Mimosa

A última Mimosa do ano será no sábado (10/12) na Externa Club, no Setor Comercial Sul, com setlists inspirados no melhor da música brasileira. Ingressos no Sympla. Evento não recomendado para menores de 18 anos.

TEATRO E Homem, Serve Pra Quê?

A Cia. de Comédia G7 apresenta o espetáculo E Homem, Serve Pra Quê? no Teatro La Salle (906 Sul) , no sábado (10/12), às 19h. Por meio de esquetes divertidíssimas, músicas autorais ao vivo, dança, improviso, participação da plateia e uma história cativante, o espetáculo fala sobre temas importantes no relacionamento a dois, como por exemplo, a jornada dupla que as mulheres enfrentam no dia a dia.

As entradas podem ser adquiridas tanto no site do G7 quanto na bilheteria do teatro, a partir das 17h do dia 10. É possível obter a meia entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Cia de Comédia G7 INFANTIL Piscina e infláveis

O PopHaus, maior parque de infláveis da América Latina chega a Brasília a partir de 10 de dezembro, na Arena BRB Nilson Nelson, e terá endereço fixo. São mais de 7 mil metros quadrados com diversos brinquedos exclusivos, além de um circuito de 135 metros de comprimento em uma piscina de um milhão de litros.

A novidade, que mistura lazer, aventura e atividade física, funcionará todos os dias, das 10h às 20h. Mais informações e ingressos no site do PopHaus.

Espetáculo infantil

A Cia. de Comédia G7 apresenta As Aventuras de Nina e a Cidade Avião, no dia 10, à 16h, no Teatro La Salle (906 Sul). O espetáculo infantil é inspirado nos principais monumentos de Brasília, bem como na árvore símbolo da capital, o ipê. São quatro atores especializados em teatro infantil que se revezam em 10 personagens com figurinos incríveis que representam toda a fauna do cerrado. Ingressos no site da companhia.

EXPOSIÇÕES ExpoCar

De 9 e 11 de dezembro, o Pavilhão do Parque da Cidade recebe apaixonados por carros antigos na ExpoCar. Para além da mostra, que inclui exemplares antigos, clássicos, customizados e caminhões, o evento será embalado por muito rock in roll, com shows, sempre às 19h, e peças infantis.

Na sexta (9/12), a música fica por conta da banda Let It Beatles, no sábado (10/12), da Orquestra Filarmônica de Brasília: Especial de Rock, e no domingo (11/12) da Banda Zero10.

Na programação infantil, espetáculos do Mágico de Oz, no sábado, às 15h, e Alice no País das Maravilhas, no domingo, também às 15h.

Movimento Armorial – 50 anos

Com curadoria de Denise Mattar e a coordenação geral de Regina Rosa de Godoy, a exposição Movimento Armorial – 50 anos ocupa diferentes galerias do CCBB Brasília até o dia 15 de janeiro.

Além de conferir cerca de 140 obras de arte de artistas importantes para o Movimento Armorial, como Ariano Suassuna, Francisco Brennand, Gilvan Samico, Aluísio Braga, Zélia Suassuna e Lourdes Magalhaes, a mostra também oferece atividades interativas e acesso a conteúdos digitais como tour virtual da mostra e playlist em streaming de áudio, além de acessibilidade para todos os públicos. O evento tem entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos, e classificação livre. Mais informações no site do CCBB.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CCBB Brasília (@ccbbbrasilia)

Darcy Ribeiro: um homem de ideias, palavras e ação

Até março de 2023 os brasilienses poderão visitar a exposição na Biblioteca Nacional de Brasília. Aberta de segunda a sexta, das 8h às 20h; e sábado e domingo, das 8h às 14h, a mostra reúne trechos de trabalhos de Darcy Ribeiro. A visitação é livre e gratuita.

Kombi Nação, o retorno da Van Filosofia

O artista plástico Paulino Aversa traz de volta a Kombi que marcou gerações e coloca o veículo como tema principal das obras que compõe a nova exposição dele. A mostra ocupa o Mercato Galeria & Design, no Gilberto Salomão, até 31 de dezembro, e está disponível para visitação gratuita de segunda a sexta, das 11h às 19h, e sábado, das 10h às 19h.

The post De Belo a Guilherme Arantes: veja a programação do fim de semana no DF first appeared on Metrópoles.