De Eros Ramazzotti a Letrux: confira cinco shows que acontecem em SP

Não é só de jogos da Copa do Mundo do Catar que vive a programação de dezembro do paulistano. As casas de shows estão com uma agenda bem variada de apresentações: de cantores internacionais, passando por duplas pops, clássicos da MPB indo até os nomes mais alternativos. O Metrópoles selecionou cinco shows para você conferir antes do Natal – alguns acontecem neste fim de semana.

Eros Ramazzotti A turnê marca os 35 anos de carreira do cantor italiano. O intérprete de “Cose Della Vita”, que se tornou hit no Brasil com a novela “Salsa e Merengue” (1996), está também lançando o novo álbum “Battito Infinito”. O show vai fazer o público cantar clássicos como “La cosa mas bella” e apresentará músicas novas – a exemplo de “Ama” e “Sono”, esta última gravada com outro cantor que ficou famoso aqui no Brasil nos anos 1990, Alejandro Sanz.

Sexta-feira (09/12) às 22h. Vibra São Paulo: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vl. Almeida. Site: vibrasaopaulo.com. Ingressos a partir de R$ 175

Vitor Ramil – “Avenida Angélica” Em formato voz e violão, Vitor Ramil volta a São Paulo para lançar o disco “Avenida Angélica”. Embora o título aluda ao famoso endereço do centro da capital paulista, o álbum é inteiramente dedicado à poesia de Angélica Freitas. A partir de poemas publicados nos livros “Rilke Shake” e “Um útero é do tamanho de um punho”, Ramil criou as 17 canções para o projeto.

Sexta (09/12), às 21h, e sábado (10/12) às 20h. Sesc Santana: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana. Site: sescsp.org.br Ingressos a partir de R$12.

Adriana Calcanhotto – Voz e Violão Em 2020, durante os meses turbulentos da pandemia que obrigou as pessoas a se confiarem em casa, a cantora Adriana Calcanhotto gravou o disco “Só”. Acompanhada apenas de seu violão, Adriana aos palcos. Entre as músicas que fazem parte do repertório, além de composições novas, está um apanhado de faixas que marcaram sua carreira.

Sábado (10/12) às 22h. Casa Natura: R. Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros. Site: casanaturamusical.com.br. Ingressos a partir de R$ 50

Letrux canta Transa A cantora de “Flerte Revival” sobe ao palco para homenagear Caetano Veloso, cantando as canções de “Transa”, um dos álbuns mais marcantes do cantor baiano e que completou 50 anos em 2022. Letrux diz que “Transa” é o disco que mais ouviu na vida. O que não é difícil de entender. “You don’t know me”, “Triste Bahia” e “It’s a long way” estão entre as canções clássicas desse álbum que Caetano gravou enquanto estava exilado em Londres. No show, Letrux empresta sua voz para essas composições.

Sábado (17/12), às 20h, e Domingo (18/12) às 18h. Sesc 24 de maio. R. 24 de Maio, 109 – Centro. Site: sescsp.org.br. Ingressos a partir de R$ 12.

Anavitória – Cor A dupla formada pela compositora Ana Caetano e a cantora Vitória Falcão faz parte da nova geração da música brasileira. Em turnê com álbum “Cor”, que foi gravado durante os meses de isolamento social, a dupla faz um show extra em São Paulo. Além de apresentar canções novas, as cantoras trazem seus hits como “Trevo” e “Fica”.

Domingo (18/12) às 20h. Espaço Unimed: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda. Site: espacounimed.com.br. Ingressos a partir de R$ 100.

The post De Eros Ramazzotti a Letrux: confira cinco shows que acontecem em SP first appeared on Metrópoles.