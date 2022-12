De volta ao River, Nacho se despede do Galo: ‘Vou carregá-los no coração’

Anunciado como reforço do River Plate, o meia Nacho Fernández se despediu nesta quinta-feira (22) do Atlético e da torcida alvinegra. Nas redes sociais, o jogador de 32 anos agradeceu ao clube mineiro por ter aberto as portas naquela que foi, em 2021, sua primeira transferência internacional.

“Hoje tenho que me despedir deste clube que me abriu as portas na minha primeira experiência fora do meu país. Foram 2 lindos anos onde alcançamos conquistas históricas para o @atletico depois de muito tempo, com 5 títulos no total”, escreveu.

“Agradecer também a todos os meus companheiros de equipe, comissão técnica e dirigentes que já fizeram parte dessa jornada. Por fim, muito obrigado a toda a Massa Atleticana, que sempre me tratou tão bem. Vou carregá-los em meu coração! Um grande abraço e o maior dos sucessos! Pra cima, Galo!”, completou.

Em suas redes, o Atlético postou um vídeo no qual Nacho também se despede e que foi gravado ainda na Cidade do Galo dias atrás.

“Queria agradecer a toda a gente do Clube Atlético Mineiro pelos dois anos que passamos juntos. Conseguimos coisas muito importantes para o clube, títulos que vão ficar na história. Quero agradecer porque me trataram muito bem, me receberam com muito carinho e lhes desejo o melhor. Mando a todos um abraço grande”, disse o meia argentino.

Ao todo, Nacho vestiu a camisa do Atlético em 109 jogos em 2021 e 2022. No período, marcou 19 gols e deu 21 assistências.

Nacho escreveu seu nome na história da temporada mais vitoriosa da história do Galo (2021), que terminou com títulos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em 2022, voltou a conquistar o Estadual e levou a Supercopa do Brasil.