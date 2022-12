Deborah Secco abre o coração e desabafa sobre morte da irmã

A famosa da Globo, Deborah Secco, atualmente com 43 anos, falou abertamente sobre um assunto extremamente delicado: a morte da sua irmã. A atriz ainda fez um relado arrasador sobre como essa perda trouxe danos à sua vida.

Em entrevista à revista JP, Deborah Secco falou abertamente sobre a morte da sua irmã mais velha, que se chamava Ana Luísa, e faleceu ainda na infância. “[A irmã da famosa] nasceu com vários problemas de saúde e morreu aos 5 anos, depois de muito tempo vivendo em estado vegetativo. Passei a vida tentando preencher esse buraco sendo a filha perfeita, que não faria meus pais sofrerem. Aos poucos, isso foi me dilacerando”, contou.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

