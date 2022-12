Deolane Bezerra encontra a mãe em hospital após deixar ‘A Fazenda 14’

Horas após deixar o reality show “A Fazenda 14”, da Record, Deolane Bezerra visitou sua mãe no Hospital São Luiz, em São Paulo, na tarde deste domingo, 9. Através das redes sociais, a advogada publicou o momento em que encontrou Solange Bezerra, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Emocionada, Deolane foi às lágrimas e abraçou sua mãe. “O amor da família vale mais do que qualquer coisa”, publicou a conta da agora ex-peoa. Na noite deste sábado, 3, as irmãs Dayanne, Daniele e diversos fãs foram à porta da fazenda para exigir que a produção da RecordTV tirasse a viúva de MC Kevin do reality, alegando que a edição foi manipulada e que a emissora não cumpriu o contrato firmado. As irmãs de Deolane e admiradores da advogada permaneceram no local até a manhã deste domingo com carro de som e megafone pedindo para que ela desistisse do reality, o que aconteceu logo no início da tarde, e dizendo que sua família estava esperando por ela do lado de fora da fazenda. Daniele Bezerra, inclusive, chegou a afirmar que pediu a rescisão do contrato com a RecordTV. Após a ‘roça falsa’ que devolveu Bárbara Borges, rival de Deolane, ao programa, a advogada e suas aliadas passaram a demonstrar vontade de desistir

