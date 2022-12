Deolane chama Adriane Galisteu de ‘sonsa’ e diz que não quer contato: ‘Pau no c* dela’

Desde que desistiu de “A Fazenda 14”, a influenciadora Deolane Bezerra não tem poupado críticas à produção do reality da Record TV. Após falar mal de Rodrigo Carelli, diretor da atração, e dizer que o programa “é a maior mentira da televisão brasileira”, a viúva de MC Kevin fez comentários ácidos sobre Adriane Galisteu, atual apresentadora de “A Fazenda”, durante o podcast “PodCats”. “Galisteu debochando dizendo que a ‘mãe está on’. Falou ou não falo? Uma mulher que pediu tanta empatia quando a família pediu para ela parar de usar a imagem do defunto e mandou ela ir trabalhar, quer ficar tirando onda com os outros, né?”, declarou a advogada, resgatando o visado relacionamento que a apresentadora teve com o piloto Ayrton Senna – que morreu em 1994.

Em outro momento do podcast, Deolane definiu Galisteu como “sonsa”. A apresentadora já tinha sido criticada pela família da advogada por ela não ter dado parabéns para a ex-peoa quando ela fez aniversário. A comunicadora chegou a se retratar, mas a irmã da advogada, Dayanne Bezerra, não achou suficiente e continuou criticando Galisteu. Deolane entrou no jogo com o status de favorita ao prêmio, mas quem faturou R$ 1,5 milhão foi sua principal rival no jogo, a atriz Bárbara Borges. A influenciadora deixou claro que não tem interesse em tentar resolver sua desavença com a campeã de “A Fazenda 14”. “Ela vai apanhar [se vir me procurar]. Ela ore para não vir querer conversar comigo, já não ganhei mesmo essa porr*”. Ao ser questionada sobre qual seria sua reação se Galisteu a procurasse, a ex-peoa disparou: “Pau no c* dela também”.

Deolane falando da galisteu pic.twitter.com/1iDJZXDDLn

— dra cat. (@catarina4ss) December 16, 2022

Ainda sem superar o tombo, Deolane chama Galisteu de sonsa em podcast #FinalAFazenda

pic.twitter.com/AWc0gYJRkg

— Dantas (@Dantinhas) December 16, 2022

Deolane afirma que caso a @abarbaraborgess fale com ela aqui fora, irá apanhar. E falou “pau no cu” da @GalisteuOficial ! Não cansa de ser ridícula. Por isso não ganhou ! #BabiCampea #FinalAFazenda pic.twitter.com/3iOnRkZUzm

— bysincerona (@bysincerona) December 16, 2022

Leia também Bárbara Borges é a grande campeã de ‘A Fazenda 14’ com 61,14% dos votos ‘Você é louco’, diz Tati Zaqui após Thomaz Costa pedi-la em namoro em ‘A Fazenda 14’