Se você tem interesse pelo universo do skincare, provavelmente já deve ter ouvido ou lido por aí o termo “ácido hialurônico”. A substância é uma das favoritas dos dermatologistas. Mas já parou para pensar por que ela é tão aclamada no mundo todo? Para esclarecer dúvidas e saber qual é o jeito certo de aplicar esse “componente milagroso” na cútis, a Coluna Claudia Meireles conversou com a dermatologista Sayuri Yuge. Ela dá dicas valiosas. Tome nota!

Primeiramente, é preciso saber que o ácido hialurônico é uma substância produzida naturalmente pelo organismo na pele e em outras partes do corpo, como articulações e globo ocular. Segundo a médica, ele é responsável por cerca de 90% da espessura da derme.

Dermatologista ensina o jeito certo de usar ácido hialurônico na pele “Devido à capacidade de atrair e reter água, o ácido hialurônico tem como principal benefício manter a hidratação da pele, deixando-a firme, lisa e viçosa. Ele também ajuda a diminuir a profundidade de rugas e linhas finas já existentes na região. Pode ser usado também em procedimentos de forma injetável, para tratar a flacidez, corrigir pequenas imperfeições e embelezar o rosto”, entrega a especialista.

Todo mundo pode usar ácido hialurônico? De acordo com a profissional, a princípio, o componente é um ativo bem democrático e pode ser usado por quase todos os tipos de pele.

“Como existe uma diminuição de sua produção natural a partir dos 25 anos, o público que mais terá benefícios é a partir dessa idade”, diz Sayuri. Ela acrescenta que o ideal é que a rotina de skincare seja personalizada para o tipo de pele e faixa etária, e seja prescrita por um médico dermatologista.

O ácido hialurônico é um bem democrático que pode ser usado por quase todos os tipos de pele A médica comenta que a substância pode ser aplicada na cútis diariamente: “À noite, combinado com outros ativos anti-idade, ou pela manhã, antes dos filtro solar, para hidratar a região”. “Seu uso não tem nenhuma restrição à exposição solar”, lembra.

Já no quesito tipo de pele, a profissional assegura que o ácido hialurônico pode ser usado na seca e oleosa. “O importante para a oleosa é o veículo em que o ativo foi depositado. Nesses casos, minha preferência é pelo sérum, aqua-gel ou gel creme”, sugere Sayuri.

Pessoas com peles oleosas devem dar preferência aos séruns, aqua-gel ou gel creme Embora seja um excelente ativo para a rotina de skincare, o ácido hialurônico, por si só, não substitui ativos como a vitamina C, filtro solar e outros tratamentos, conforme ressalta a especialista. “O ideal mesmo é consultar a sua dermatologista. Ela é a melhor amiga da sua pele”, adverte.

A seguir, Sayuri Yuge dá 10 indicações de produtos com ácido hialurônico para uma cútis hidratada:

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

The post Dermatologista ensina o jeito certo de usar ácido hialurônico na pele first appeared on Metrópoles.