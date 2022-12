Desafeto de Vini Jr. posta emojis de macaco após eliminação do Brasil

Meia do Cádiz, da Espanha, Iván Alejo fez uma postagem racista nas redes sociais nesta sexta-feira (9/12), após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Desafeto de Vinícius Júnior no futebol espanhol, o atleta postou três emojis de dança e dois de macacos.

A postagem logo após a desclassificação da Seleção Brasileira nas quartas de final repercutiu bastante. Vinícius Júnior havia sido criticado pelo próprio Iván Alejo em 11 de novembro, quando se enfrentaram no Campeonato Espanhol. À época, o espanhol queixou do comportamento do brasileiro em campo.

Devido à repercussão negativa da manifestação racista, o atleta espanhol apagou a postagem e trocou os símbolos utilizados: saíram os dois macacos e entraram três emojis com a mão na boca.

“Como viram, eu apaguei o tweet porque percebi que fizeram uma interpretação que não era o que eu queria transmitir. Eu corrijo”, disse Iván Alejo, trocando os emojis usados.

Durante a Copa do Mundo, os jogadores brasileiros, dentre eles Vinícius Júnior, protagonizaram danças ao comemorar os seus gols. Em decorrência disso, receberam muitas críticas de torcedores estrangeiros, ex-jogadores e alguns rivais do Mundial, que consideraram os “passinhos” um desrespeito.

Vini Jr. esteve em campo nesta sexta-feira (9/12) contra a Croácia nos 64 minutos iniciais e foi substituído por Rodrygo, seu companheiro de Real Madrid. O Brasil foi superado na disputa de pênaltis pela Seleção Croata por 4 a 2, após empate por 1 a 1 na prorrogação.