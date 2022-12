Desde a estreia em 2006, Messi se tornou “o cara” das Copas do Mundo

Encarnando o espirito de Maradona com gols, assistências, provocações e um protagonismo indiscutível em sua última disputa de Copa do Mundo, Lionel Messi é o jogador da competição e no Catar deixa cada vez mais seu nome na história do Mundial.

Os números mostram que Messi é o homem das Copas desde 2006, já que na parte ofensiva o camisa 10 é o melhor em praticamente tudo. O único quesito em que o argentino ainda não lidera é o de gols, pois Miroslav Klose, maior artilheiro da história das Copas com 16 gols, soma 11 na competição desde a estreia de Messi.

Porém, mesmo atrás do alemão em gols marcados, o recorde parece próximo de ser alcançado, já que o atacante argentino tem 11 tentos anotados na competição, apenas um a menos que Klose.

Messi desde a estreia em 2006 1° em participações em gols (17)

1º em assistências (7)

1º em passes decisivos (70)

1º em chutes certos (40)

1º em duelos ganhos (229)

1º em dribles certos (121)

1º em faltas sofridas (72)

2° em gols marcados (10)

Em 2022 a presença de Messi é essencial para o sucesso dos argentinos já que dos nove gols anotados pela Seleção Albiceleste, seis contam com a participação do camisa 10, que soma quatro gols e duas assistências. Os números individuais do Deus argentino já supera a Copa de 2014, onde foi eleito o melhor jogador, com os mesmos quatro gols, mas apenas uma assistência.

Em cinco Mundiais, Messi soma 24 partidas, dez gols e sete assistências. No entanto, o desejo do craque é o título, que há muito tempo se tornou obsessão, ganhando uma importância ainda maior pelo fato de ser a última Copa do Mundo de sua carreira.

